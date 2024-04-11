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場邊人語／一度迷路 尼克獵鹿

彭廣揚

紐約尼克隊於4月7日晚間，在1萬7536名客場球迷關注之下，以122比109在本季（連續）第二次擊敗密爾瓦基公鹿隊，拿到例行賽季78戰第46勝，並且取得雙方歷年231次對陣以來的第107次勝利。

尼克隊的例行賽季預定4月14日結束；最後兩場比賽都是在主場進行，分別對抗布魯克林籃網隊和芝加哥公牛隊。

美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）東區15支球隊，目前名列前四名的球隊依序為是波士頓塞爾蒂克隊、密爾瓦基公鹿隊、奧蘭多魔術隊和紐約尼克隊。

尼克隊的左撇先發組織後衛布朗森（Jalen Marquis Brunson)此戰上陣39分鐘26秒，32次出手投籃命中16次，命中率50%，全場攻下43分，三分球投6中2，11次罰球9次得分；還有6個籃板球8次助攻，是全隊得分最高者。

布朗森日前剛剛獲得「大聯盟東部戰區3月份風雲球員」（Eastern  Conference Player of the Month)獎項，他在3月份出賽，累積有5場至少得到30分，有3場至少獲得40分。

布朗森在這個球季，已經有26次出場比賽，至少獲得30分和5次助攻。

波士頓 布魯克林 芝加哥

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