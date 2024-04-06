場邊人語／球隊終曲 他遷離去

美國職棒大聯盟（MLB)美國聯會西區小組的奧克蘭 運動家隊，在最後一輪和加州 奧克蘭、沙加緬度市政府協商無效之後，4月4日宣布在完成這個例行賽季之後，球隊將要先借道沙加緬度，再遷移到內華達州拉斯維加斯。

奧克蘭運動家隊和目前使用中的主場（Oakland Colosseum)合約，將在例行賽季結束後終止；而在拉斯維加斯新的場館尚未完工之前，球隊預定使用位於沙加緬度的一處小聯盟球場。

運動家隊是於1968年由堪薩斯城搬遷到北加州舊金山 東灣地區，並且計劃在2028年啟用拉斯維加斯嶄新場館。

過去一年來，運動家隊的球迷對於球隊他遷，紛紛表示憤怒、失望、沮喪和抗議。3月28日晚間，運動家隊在奧克蘭球場迎戰克里夫蘭守護者隊，數以牽繫的球迷在賽前就在場館前面舉牌示威，球賽開始之後他們也拒絕入場欣賞，結果主隊在1萬3522名球迷見證之下，以0比8狼狽落敗。

運動家隊在2022年例行賽季的戰績為60勝102敗，2023年例行賽季的戰績是50勝112敗，截至4月3日的戰績是1勝6敗，很有可能連續三年累積敗仗場數都在100場以上。

運動家隊在2018和2019年球季，還曾經有過連續兩季戰績都是97勝65敗的成績。

運動家隊最近一次奪得大聯盟年度總冠軍，是在1989年10月28日擊敗舊金山巨人隊。

當年運動家隊是倚靠兩位先發投手取勝，他們分別是在奧克蘭出生的右投手史都華（David Keith Stewart）和在奧克拉荷馬州出生的右投手摩爾（Michael Wayne Moore）。