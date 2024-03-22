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舊金山43歲女涉攻擊71歲華裔婆婆 或涉另一命案

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場邊人語／勇士在地 灰熊不敵

彭廣揚

屬於美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA)西部戰區的金州勇士隊組織後衛柯瑞（Wardell Stephen Curry II ），3月21日晚間在舊金山主場對抗來自田納西州曼菲斯的灰熊隊，他全場在陣24分鐘5秒，7次三分球出手4次破網，命中率達到57.1%，協助勇士隊以137比116取勝灰熊隊。

這是金州勇士隊自從3月11日以來第5場賽事，也是最近首次在主場勝利。勇士隊目前在西部戰區排名第10，暫時落後於洛杉磯湖人隊，領先休士頓火箭隊。

現年36歲的柯瑞在21日的比賽中，少見地缺乏表現他的猛烈遠射功夫，個人全場只有出手投籃9次，收穫14分。

現年39歲的洛杉磯湖人隊前鋒詹姆斯（LeBron Raymone James Sr.）日前才說過，柯瑞和艾佛森(Allen Ezail  Iverson)是他觀賞職業籃球比賽以來，認為最有影響力的兩位球星。他特別指出，柯瑞個人的卓越表現，徹底改變了球賽從此沒有「安穩地領先」（No lead is  safe)這回事兒。

柯瑞身高6呎2吋，在整個賽季出戰62次，三分球出手累積得分301次；他自從於2009年10月28日加入大聯盟以來，已經有5個球季，每個球季至少有300次三分球得分，包括2015-17球季、2018-19球季和2020-21球季。

這項還在更新中的紀錄，在大聯盟沒有人能夠並論。

柯瑞 勇士 洛杉磯

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