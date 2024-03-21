場邊人語／球季先發 試步新法

美國職棒大聯盟（MLB) 於3月19日公布，所屬30支球隊各自在3月28日（星期四）開幕日排定的先發投手名單。

在所有的球隊之中，洛杉磯道奇隊以現年30歲的右投手葛拉斯諾（Tyler Allen Glasnow），聖地牙哥教士隊則調派現年37歲的右投手達比修有（Farid Yu Darvishsefat），率先在南韓出埸對抗，展開年度例行賽程。

大聯盟各支球隊在春訓開始之後，已經仔細檢視過球隊可能的戰力和潛力，教練團和營業單位並且共同討論過開幕日先發投手的候選人和最終人選。

今年度的開幕日先發投手，有4人剛剛轉換球隊，20人已經當選過全明星，還有14人是第一次接受球季始業的任務。

已經入列棒球名人堂，2020年8月31日於加州 辭世，生前12次當選全明星，在紐約大都會 隊效力過12年的傳奇右投手席佛（George Thomas Seaver），是大聯盟自從1901年以來，參加過開幕日比賽次數最多的球員。

他曾經16次在開幕日登板；這項卓越的紀錄，代表著他個人出奇的沙場歲月和至高的專業表現。

他是於1967年4月13日首次在大聯盟亮相，1986年9月19日最後一次在大聯盟出賽。

席佛首次在開幕日出賽，時年23歲，代表大聯盟國家聯會紐約大都會隊。席佛最後一次於開幕日登場時已經41歲，代表的球隊則是大聯盟美國聯會芝加哥 白襪隊。

席佛在職業棒球生涯中，11次代表大都會隊在開幕日登場，還有3次代表辛辛那提紅人隊參加開幕日活動，以及2次代表芝加哥白襪隊於開幕日比賽先發。