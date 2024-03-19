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場邊人語／馬刺破網 紀錄難忘

彭廣揚

美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA)例行賽季逐漸進入關鍵時刻，3月17日晚間在德州奧斯丁慕廸球場（Moody  Center），作客的紐約布魯克林籃網隊，是以115比122於延長時段輸給德州聖安東尼奧馬刺隊。

馬刺隊目前的戰績是15勝53敗；該隊歷來表現最差勁的例行賽季是1996-97球季，成績只有20勝42敗。

馬刺隊當晩團隊投籃命中率為46.5%，三分球命中率24.3%，有50次籃板球和18次失誤。籃網隊團隊投籃命中率達到46.1%，三分球命中率25.8%，有48次籃板球和12次失誤。馬刺隊一度領先7分。

馬刺隊現年20歲，身高7呎4吋的法國籍先發中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama）上演職業籃球生涯60場比賽例行賽第36次「兩雙」。

溫班亞瑪目前是整個大聯盟最出色的防守球員之一，曾經於2023年11月18日在德州主場對抗曼菲斯灰熊隊時，單場上陣31分鐘7秒有過8次火鍋。他的蓋鍋功夫在大聯盟無人倫比。

此外，他在同級的新人之中，場均得分、籃板球和抄截項目，都是遙遙領先。

溫班亞瑪17日當晚上陣36分鐘9秒，是全隊在場時間第三久者；26次出手投籃14次，命中率達到53.8%，三分球7投1中，罰球6投4中，共得到33分，是與賽雙方得分最多者；還有15個籃板球7次助攻7次火鍋，攻擊和防守端的表現都好，尤其是在下半場得到17分7個籃板球5次助攻3次火鍋。

在大聯盟的作戰歷史中，包括溫班亞瑪在內，只有4名球員曾經在一場比賽之中，個人至少獲得30分15個籃板球7次助攻和7個火鍋。

馬刺 德州 奧斯丁

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