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場邊人語／鵜鶘猛攻 狂襲暴龍

彭廣揚

主場設在加拿大安大略省多倫多的暴龍隊，3月5日晚間，不僅沒有把握主場優勢，對抗到訪的紐奧良鵜鶘隊，反而以98比139狼狽地丟盔棄甲。

這是暴龍隊歷年以來，47次對抗鵜鶘隊第20次失利，也是暴龍隊自從組建以來，表現最差勁的一次主場保衛戰。

2024年2月5日在路易斯安納州，鵜鶘隊是以138比100狂勝暴龍隊。當天晚上鵜鶘隊6呎8吋的先發小前鋒英格倫（Brandon  Xavier Ingram)獨得41分，其中包括個人職業生涯最佳的8次三分球破網。

鵜鶘隊在這場比賽，曾經最多領先對手43分，並且在上半場以68比45領先。

鵜鶘隊當晩團隊投籃命中率為50.5%，三分球命中率49%，62次籃板球和11次失誤。暴龍隊團隊投籃命中率38.7%，三分球命中率29.5%，有45次籃板球和12次失誤。

鵜鶘隊的23歲替補得分後衛墨菲（Kenneth "Trey" Murphy III）此戰上陣29分鐘15秒，17次出手投籃命中11次，命中率64.7%，全場攻下整個職籃生涯最搶眼的34分，三分球投14中10，4次罰球2次得分；還有6個籃板球1次助攻1次抄截，是全隊得分最高者。

路易斯安納州 加拿大

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