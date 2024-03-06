場邊人語／爵士樂起 主場逆襲

爵士隊於3月4日晚間在猶他州 鹽湖城達美中心（Delta Center），以127：115擊敗來自華盛頓哥倫比亞特區的巫師隊。

巫師隊最近10次出場比賽都吃了敗仗，目前戰績是9勝52敗，在NBA 東部戰區15支球隊墊底。該隊其實自從1月31日以來，已經連續15次出賽失利。

巫師隊在這場比賽，曾經最多領先對手14分，並且在上半場以75：74領先。

爵士隊自從2月8日以來，最近10場比賽的戰績是2勝8敗，在大聯盟西部戰區15支球隊之中名列11。爵士隊歷年對抗巫師隊，戰績是62勝52負。

巫師隊在這場比賽頭重腳輕，上半場第一節攻下41分，下半場第四節只有14分收穫。

爵士隊的31歲菲律賓裔替補組織/得分後衛克拉克森（Jordan Taylor Clarkson）此戰上陣36分鐘19秒，26次出手投籃命中13次，命中率50%，全場攻下整個球季最搶眼的38分，三分球投9中4，9次罰球8次得分；還有10個籃板球7次助攻1次抄截，是全隊得分最高者。

克拉克森是大聯盟2021-22球季年度「最佳第六人」獎項得主。他目前以替補球員的身分出賽，在關鍵得分和累積助攻方面持續表現在水準之上，令人想起曾經在波士頓 塞爾蒂克隊效力過13個球季，身高6呎10吋的大前鋒麥克海爾（Kevin Edward McHale）。