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場邊人語／波城會晤 狂敗失誤

彭廣揚

金州勇士隊3日午後走訪美東波士頓塞爾蒂克隊；勇士隊在上半場第二節只有16分進帳，全場每一節的得分都在30分之內，導致終場你88：140落荒而去。

塞爾蒂克隊是美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA)目前戰績最好的球隊，已經出賽60場戰果48勝12敗，自從2月4日以來，已經連續取得11場勝利。

塞爾蒂克隊在最近6場比賽之中，已經有兩次狂勝對手50分以上；2月14日在主場對抗紐約布魯克林籃網隊時，塞爾蒂克隊是以136：86獲勝。

塞爾蒂克隊曾經於2007-08年例行賽季的前60場比賽，創寫48勝12敗的成績，並且在季後賽總決賽擊敗洛杉磯湖人隊，成為年度總冠軍。

勇士隊目前也已經出賽60場，戰績32勝28敗，在大聯盟西部戰區15支球隊之中排名第九。

現年35歲的金州勇士隊組織後衛柯瑞（Wardell Stephen Curry II  ），當天全場9次三分球出手沒有一次破網，他在上半場出賽16分鐘41秒，投籃只有得手4分，下半場根本沒有上陣。

單場比賽只有得到4分，是柯瑞在這個例行賽季最差勁的表現；他最近一次全場得分超低，是於2022年3月16日在客場挑戰塞爾蒂克隊，柯瑞只上場13分鐘40秒，得到4分。

勇士 柯瑞 洛杉磯

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