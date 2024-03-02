場邊人語／湖人止敗 快艇停擺

NBA所屬的洛杉磯快艇 隊，2月28日晚間迎戰同城的洛杉磯湖人 隊主場，上半場是以61：48領先，然而在終場竟然以112：116落敗，是2月7日以來，在主場第4次的失利。

雙方在這場比賽，曾經有8次平手。快艇隊歷年以來和湖人隊交手過239次，只有86場比賽獲勝。快艇隊最近一次在主場迎戰湖人隊卻不敵，是於2020年3月8日。

從2023年11月1日起，到2024年2月28日為止，同樣來自美國西區的洛杉磯湖人隊和洛杉磯快艇隊，總共交手4次，其中有3場比賽終局得分差距都在5分以内。

快艇隊目前在NBA西區名列第四，而湖人隊則是「老九」。快艇隊目前聚焦在晉級季後賽，並且爭奪區域有利種子名次。湖人隊則是將現階段努力方向，訂定在爭取附加賽有份，然後伺機過關斬將。

湖人隊當晩團隊投籃命中率為51.1%，三分球命中率34.4%，51次籃板球和14次失誤。快艇隊團隊投籃命中率47.5%，三分球命中率41.2%，有46次籃板球和13次失誤。快艇隊曾經一度領先21分，全場內線得到64分，快攻收獲17 分。

身高6呎9吋，20次當選全明星的湖人隊小前鋒詹姆斯(LeBron James)，2003年10月29日在大聯盟亮相，目前正在積極爭取成為大聯盟首位累積得分超過4萬分的球員。

他當晚上陣37分鐘1秒，獲得全隊最多的34分、6個籃板球和8次助攻2次火鍋。在下半場關鍵的第四節，他上陣12分鐘，三分球投8中5得到19分，還有2個籃板球4次助攻。