場邊人語／大學男籃 戰局預覽

美國大學校際男子籃球季後賽的對抗局面，已經進入關鍵時刻。

由美聯社主導的美國大學校際男子籃球隊排行榜，2月26日更新內容，來自德克薩斯州的休士頓大學隊以24勝3敗的成績高居榜首。

在這份排行榜名列前10名的學校代表隊，依序還包括來自印地安納州的普度大學、康乃狄克州立大學隊、田納西大學隊、位在威斯康辛州蜜兒瓦基的天主教馬基特大學隊、亞利桑納大學隊、堪薩斯大學隊、愛阿華州立大學隊、北卡羅萊納大學隊和杜克大學隊。

這份名單的第11名到第20名，包括以下大學代表隊：位在阿拉巴馬州的奧本大學隊、位在內布拉斯加州 奧馬哈的天主教克瑞頓大學隊、伊利諾大學隊、阿拉巴馬大學隊、德州 貝勒大學隊、北，肯塔基大學隊、德州聖安東尼奧聖瑪麗大學隊、南卡羅萊納大學隊、華盛頓州 立大學隊、加州聖地牙哥州立大學隊。

名列第21名到第25名的球隊，還有位在俄亥俄州的天主教代頓大學隊、猶他州立大學隊、位在華盛頓州的岡薩加大學隊、佛羅里達大學隊、南佛羅里達大學隊。

上一屆美國大學校際運動協會男子籃球年度總冠軍為康州大學隊，其他進入最後四強的隊伍，包括聖地牙哥州立大學隊、佛羅里達州邁阿密大學隊、佛羅里達大西洋大學隊。

目前在NBA芝加哥公牛隊效力的6呎11吋中鋒佐蒙德(Andre Drummond)，就是康州大學校友。

大聯盟的選秀歷史之中，共有50名選秀球員來自康州大學，其中22人參加過第一輪選秀。

在大聯盟的球隊之中，芝加哥公牛隊選秀時擁有過最多康州大學校友，夏洛特黃蜂隊和布魯克林籃網隊緊追不捨。