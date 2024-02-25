場邊人語／開季先發 正想辦法

美國職棒大聯盟（MLB) 紐約大都會 隊的日本 籍右投手千賀滉大（Kodai Senga)，2月21日在佛羅里達州 春訓基地，因為肩膀不適而暫時停止訓練，球隊隨後遵從醫生意見，將他放進傷兵名單。(Injured List)。

這個出人意料的發展，意味著大都會隊有可能不得不向自由球員市場求才，並且必須立即調整新發球員和替補球員的任務和深度。

換句話說，大都會隊於3月28日迎戰密爾瓦基釀酒人隊時，先發投手於是從缺。

大都會隊目前計畫本季的先發輪值投手包括現年35歲，來自哥倫比亞的左投昆塔納（José Guillermo Quintana）、現年30歲，來自多明尼加的右投塞維里諾（Luis Severino）、現年32歲的左投馬納亞（Sean Anthony Manaea)、現年31歲的右投豪瑟(Adrian David Houser)。

其他有希望在開幕登板的大都會隊投手還有現年30歲的左投魯切斯（Joey George Lucchesi、現年28歲的右投馬吉爾（Tylor J. Megill）、現年25歲的右投布托（José Alejandro Butto）、現年26歲的右投克拉尼克(Max Joseph Kranick)。

千賀滉大於2023球季出賽29場，每一次都是先發登板，獲勝率63.2%，繳出12勝7敗戰績，防禦率2.98，共演岀202次三振和77次四壞球保送，因此入選全明星。

換人開季，當務之急！