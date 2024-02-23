場邊人語／蒙特利爾 話題寵兒

以提供網絡視頻點播服務起家的網飛公司（Netflix)，2月21日宣布將製作一部紀錄片，專題討論已經走入歷史的加拿大 蒙特利爾博覽會職業棒球隊。

這部尚未命名的紀錄片，焦點在檢視到底是哪些因素，當年導致博覽會隊黯然結束在加拿大的經營，還有這些年來，為什麼各界人士對於球隊已經遷去美國仍然討論熱絡？

蒙特利爾博覽會隊，曾經是美國職棒大聯盟（MLB)第一支將主場設在美國境外的球隊。加拿大多倫多藍鳥隊，則是目前大聯盟唯一主場設在加拿大的球隊。

美國職棒大聯盟現任執行長曼斐德（Robert Dean Manfred Jr.）已經表態，自從2015年1月25日就職以來，計劃在完成第三個五年任期之後將要退休 ；不過他希望在退休之前，能夠促成大聯盟將所屬球隊數目擴充到32支。

由1969年到2004年營運的加拿大蒙特利爾博覽會隊，如今已經成為美國華盛頓哥倫比亞特區國民隊。大聯盟是於2004年9月29日，宣布將原來的博覽會隊，遷往美國首都華盛頓哥倫比亞特區。

國民隊當年進駐華盛頓哥倫比亞特區，曾經引起馬里蘭州巴爾的摩金鶯隊的關切；雙方曾經就市場的區隔多次協商。

蒙特利爾會不會再次成為大聯盟擴充隊伍的考慮選項？

蒙特利爾是加拿大東部聖勞倫斯河畔，魁北克 省最大的城市。目前人口約為178萬人，都會地區人口約為434萬人，是大聯盟擴充組織已知候選城市市場最具規模者。