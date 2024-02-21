場邊人語／籃網換帥 分道揚鑣

期中考試交了白卷，結果可想而知。

NBA 全明星表演賽，2月18日晚間才在印地安納亞波斯舉行；19日上午，目前戰績21勝33敗的紐約布魯克林籃網隊，毅就然宣布解除總教練馮恩（Jacque Vaughn）的職務。

馮恩當年是接替納許（Steve Nash）出任籃網隊的總教練；納許曾是NBA知名度極高的組織後衛，8次當選全明星。2022年11月1日，籃網隊卻炒了納許的魷魚，由馮恩擔任過渡時期總教練；值得注意的是，這一段過渡時期只有8天。

籃網隊和所有NBA隊伍有著同樣的期待，一方面希望總教練個人能夠眾望所歸，和團隊、個別球員溝通順暢相處和睦，同時盼望總教練個人能夠擁有領導統御的魅力，「帶兵帶的動，口講說的通」。

籃網隊原來對於馮恩的認可，還提早於2023年2月21日與他續約。

馮恩在上個球季帶領籃網隊出戰75次，戰績43勝32敗，以東區第六種子身分晉級季後賽 。然而在季後賽的第一輪，就連續4場輸給費城 76人隊無奈打包回家。

籃網隊目前是以現年27歲、身高6呎6吋的小前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）領銜；可惜在本屆全明星賽的正選和備選陣容之中，布理吉斯名字都闕如，也就是說，籃網隊在本屆沒有任何一名球員配稱為全明星。

NBA的全明星比賽，恰如整個例行賽季上、下半部的分界；籃網隊在上半賽程差強人意，於是毫不猶豫選擇換人督導下半賽程。

馮恩代表籃網隊手執兵符的最後一場賽事，是於2月14日晚間在麻州波士頓，以86：136遭到塞爾蒂克隊狂勝50分。