我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州將再度補助首購族 申請人4月抽籤

學者：台海若爆戰爭 中國人口將雪崩 2100年剩2.8億人

場邊人語／籃網換帥 分道揚鑣

彭廣揚

期中考試交了白卷，結果可想而知。

NBA全明星表演賽，2月18日晚間才在印地安納亞波斯舉行；19日上午，目前戰績21勝33敗的紐約布魯克林籃網隊，毅就然宣布解除總教練馮恩（Jacque Vaughn）的職務。

馮恩當年是接替納許（Steve Nash）出任籃網隊的總教練；納許曾是NBA知名度極高的組織後衛，8次當選全明星。2022年11月1日，籃網隊卻炒了納許的魷魚，由馮恩擔任過渡時期總教練；值得注意的是，這一段過渡時期只有8天。

籃網隊和所有NBA隊伍有著同樣的期待，一方面希望總教練個人能夠眾望所歸，和團隊、個別球員溝通順暢相處和睦，同時盼望總教練個人能夠擁有領導統御的魅力，「帶兵帶的動，口講說的通」。

籃網隊原來對於馮恩的認可，還提早於2023年2月21日與他續約。

馮恩在上個球季帶領籃網隊出戰75次，戰績43勝32敗，以東區第六種子身分晉級季後賽。然而在季後賽的第一輪，就連續4場輸給費城76人隊無奈打包回家。

籃網隊目前是以現年27歲、身高6呎6吋的小前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）領銜；可惜在本屆全明星賽的正選和備選陣容之中，布理吉斯名字都闕如，也就是說，籃網隊在本屆沒有任何一名球員配稱為全明星。

NBA的全明星比賽，恰如整個例行賽季上、下半部的分界；籃網隊在上半賽程差強人意，於是毫不猶豫選擇換人督導下半賽程。

馮恩代表籃網隊手執兵符的最後一場賽事，是於2月14日晚間在麻州波士頓，以86：136遭到塞爾蒂克隊狂勝50分。

NBA 季後賽 費城

上一則

MLB／張育成簽光芒小聯盟合約 教頭背後出力：有好印象

下一則

綠茵瞭望／姆巴佩來不來？皇馬隨意

延伸閱讀

NBA／一對一贏過柯瑞、保羅 勇士菜鳥崛起自家人不意外

NBA／一對一贏過柯瑞、保羅 勇士菜鳥崛起自家人不意外
NBA／籃網解僱范恩後 拔擢助理教練歐里暫代教頭

NBA／籃網解僱范恩後 拔擢助理教練歐里暫代教頭
NBA全明星明年移師金山 名嘴諷金山充滿遊民

NBA全明星明年移師金山 名嘴諷金山充滿遊民
NBA／押寶西蒙斯滿盤皆輸？籃網教頭黯然下台原因曝光

NBA／押寶西蒙斯滿盤皆輸？籃網教頭黯然下台原因曝光

超人氣

更多 >
生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物

生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物
想買便宜機票 把握出發前這個時間段

想買便宜機票 把握出發前這個時間段
開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉
紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌
大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元

大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元