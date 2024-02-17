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場邊人語／職棒春訓 日程可循

彭廣揚

美國職棒大聯盟（MLB）所屬30支球隊，從2月14日起分別在佛羅里達州和亞利桑納州展開為期近兩個月的春季訓練；各個球隊的開幕日活動（Traditional Opening  Day）則預定在3月28日（星期四）舉行。

大聯盟球隊的春季訓練活動，通常由球隊的投手和捕手先行前往集訓地點報到，然後其他防守位置和進攻任務的球員才參加集訓。

譬如14日當天，紐約大都會隊、紐約洋基隊、波士頓紅襪隊、芝加哥小熊隊、芝加哥白襪隊、亞利桑納響尾蛇隊、洛杉磯天使隊、奧克蘭運動家隊、底特律老虎隊、德州遊騎兵隊、費城費城人隊、華盛頓國民隊、坦帕灣光芒隊，投手和捕手都開始在集訓基地進行暖身活動，且和專職教練討論新的球季輪值、救援作戰形勢。

洛杉磯道奇隊和聖地牙哥教士隊，於2月22日預定在亞利桑納州率先進行春訓熱身賽。

大聯盟和小聯盟在春訓期間互動頻繁；大聯盟除了要針對編制內定額的新舊球員進行相關的觀察、訓練、調度之外，也要把握機會邀請小聯盟合約球員，在春訓能夠展現所長。這些「邀請參訓球員」（NRI），對於球隊在春訓期間進行熱身賽，在例行賽充當替補，都有重要意義。

今年大聯盟開幕日的15場比賽  ，將有一場跨聯會賽事，由國聯的芝加哥小熊隊，出戰來自美聯的德州遊騎兵隊。都屬於美聯東區的紅襪隊和光芒隊，預定於3月9日和10日，再度在多明尼加的聖多明哥進行季前熱身賽。

2020年3月7日，同屬美聯中區的雙城隊和老虎隊，也曾造訪過聖多明哥，舉行過一場季前表演賽。

芝加哥 費城 德州

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