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場邊人語／贏球犒賞 酋長歡暢

彭廣揚
酋長隊是今年超級盃冠軍。（美聯社）
酋長隊是今年超級盃冠軍。（美聯社）

第58屆美國職業美式足球超級盃，於2月11日（星期日）在內華達州拉斯維加斯舉行；來自密蘇里州堪薩斯城的酋長隊，在延長時段以25比22，也就是「再見傳接達陣」（walk-off  TD)逆轉勝出，順利完成「二連霸」衛冕工程。

堪薩斯城預定於2月14日(西洋情人節）上午11時起，在市中心舉行勝利大遊行。2023年2月15日，來自堪薩斯城都會地區的百萬名以上球迷，曾經慶祝過酋長隊奪得第57屆超級盃冠軍。

依據美國職業美式足球大聯盟（NFL)和大聯盟球員工會簽訂的協議，大聯盟的每位球員，在例行賽和季後賽季累積出賽，都可獲得對稱報酬。

酋長隊在今年的季後賽階段，共參加四輪的比賽，其中在第一輪外卡階段是以26比7輕取佛羅里達州邁阿密海豚隊；酋長隊每名球員獲得酬勞5萬500美元。

酋長隊在季後賽第二輪小組階段，遭遇來自紐約上州水牛城的比爾隊，以27比24勝出，每名球員報酬5萬500美元。

酋長隊在季後賽第三輪聯會階段，對抗來自馬里蘭州巴爾的摩的烏鴉隊，以17比10獲勝，每名球員收入7萬3000美元。

酋長隊在季後賽第四輪超級盃階段，岀戰來自加州舊金山的49人隊，雙方經過延長賽階段才分出勝負。飲恨的49人隊每名球員仍然有8萬9000元收入，至於稱冠的酋長隊，美名球員荷包進帳16萬4000美元。

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