場邊人語／超級球賽 恭喜發財

第58屆美國職業美式足球超級盃 ，於2月11日（星期日）下午3時30分起，在內華達州拉斯維加斯舉行。這是大聯盟首次選擇在賭城的忠誠航空球場（Allegiant Stadium）交鋒；這處場館耗資19億美元興建，2020年7月31日才落成使用。

當天在拉斯維加斯登場的是大聯盟本季國家聯會第一種子舊金山 49人隊，以及美國聯會第三種子密蘇里州堪薩斯城酋長隊。

酋長隊的先發四分衛，是現年28歲，身高6呎2时的馬霍姆斯（Patrick Lavon Mahomes II ）。

49人隊的先發四分衛，是現年24歲，身高6呎1吋的波迪（Brock Purdy）。

馬霍姆斯已經在超級盃球場上證明過，他是當代最優秀的四分衛；波迪則是要把握這次亮相大舞台的機會，締寫舊金山49人隊的歷史篇章。

馬霍姆斯曾經在6個季後賽 出戰過17次，戰績14勝3敗，626次嘗試傳球422次成功，成功率達到67.4%，共有7次遭到攔截，39次傳接得分。此外，他還有81次持球衝鋒458碼，也有5次達陣。

波迪則是在2個季後賽出戰過5次，戰績4勝1敗，133次嘗試傳球84次成功，成功率達到63.2%，共有1次遭到攔截，5次傳接得分。此外，他還有18次持球衝鋒86碼，也有1次達陣。