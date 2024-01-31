場邊人語／酋長衛冕 雄獅休眠

美國職業美式足球大聯盟（NFL)1月28日（星期日）午後開始，在美國東部馬里蘭州巴爾迪摩和美國西部加利福尼亞州聖塔克拉拉，先後進行兩場龍爭虎鬥，產生大聯盟美國聯會和國家聯會年度冠軍，並且確立第58屆超級盃 參賽的兩支球隊。

當天率先登場的是美國聯會第一種子巴爾迪摩烏鴉隊，在主場迎戰第三種子密蘇里州堪薩斯城酋長隊。雙方於第一節都有7分收穫；酋長隊雖然在下半場沒有任何得分，然而於第二節攻下10分，終場以17：10氣走烏鴉隊，成為美國聯會年度冠軍，繼續在衛冕大聯盟年度總冠軍榮銜的道路上前進。

烏鴉隊最近一次在例行賽程單場只有10分收穫，是在2023年8月8日午後於賓夕法尼亞州匹茲堡出戰鋼人隊，以10：17敗北。

酋長隊已經連續9個球季晉級季後賽，期間有兩次榮獲大聯盟年度總冠軍，還有兩次和年度總冠軍榮銜擦肩而過。

當晚登場的是國家聯會第一種子舊金山 49人隊，在主場迎戰第三種子密西根州底特律獅隊。獅隊除了在第三節之外，每節至少獲得7分。然而49人隊出人意料地逆轉一度落後17分的劣勢，在第三節搶攻得到17分，第四節再有10分收穫。

其實，舊金山49人隊是等待了66年才有機會報仇。回想1957年12月22日，屬於大聯盟西區的49人隊在主場迎戰獅隊，雙方在例行賽季的戰績都是8勝4敗；49人隊在上半場還是以24比7領先，然而獅隊倚靠替補的四分衛的表現，在下半場逆轉形式，終場以31：27勝出。

第58屆超級盃，預定於2月11日（星期日），在內華達州拉斯維加斯舉行。2023年2月12日，堪薩斯城酋長隊是以38：35擊敗費城 老鷹隊勇奪總冠軍。