場邊人語／比爾收尾 海豚難為

6萬6292名在佛州購票入場的球迷，竟然有超過半數以上者，都是遠從紐約州西部專程抵達。

來自紐約上州水牛城的比爾隊，於1月7日晚間在南佛羅里達州 的邁阿密，以21比14讓海豚隊稱臣，終結這個美國職業美式足球大聯盟（NFL)例行賽季18周的賽程，並且確立14支球隊晉級。

他們包括佛羅里達州坦帕灣海盜隊、賓夕法尼亞州匹茲堡鋼人隊、賓夕法尼亞州費城老鷹隊、威斯康辛州綠灣包裝工隊、俄亥俄州克里夫蘭布朗隊、德克薩斯州休士頓德州 佬隊、加州 洛杉磯公羊隊、佛羅里達州邁阿密海豚隊、密西根州底特律獅隊、德克薩斯州達拉斯牛仔隊、密蘇里州坎薩斯城酋長隊、紐約州水牛城比爾隊、加利福尼亞州舊金山四九人隊、馬里蘭州巴爾的摩烏鴉隊。

現年27歲，身高6呎5时的紐約水牛城比爾隊當家四分衛艾倫（ Joshua Patrick Allen )，是於1月7日晚間8時22分開始，在硬石球場（Hard Rock Stadium)滿座的球迷觀賞之下，以21比14險勝邁阿密海豚隊，適時在例行賽季拿到第11勝。

海豚隊和比爾隊在例行賽季，戰績都是11勝6敗。比爾隊因此成為大聯盟美國聯會東區小組冠軍，並且是美國聯會季後賽第二種子。

比爾隊當天在賽前就被看好有可能踢館，全場有38分鐘7秒掌握球權，然而在這場比賽第二節得到7分，上半場是以7比14落後，第四節攻進14分才逆轉勝出。

海豚隊的邁阿密主場，最近一次出現類似熱鬧場面的球賽，是於1993年1月17日，當年的主場還被稱為「羅比球場」（Joe Robbie Stadium），當天午後由紐約水牛城比爾隊和海豚隊爭奪大聯盟美國聯會冠軍，結果在7萬2703人見證之下，比爾隊是以29比10凱旋而歸。

當年的1月31日午後在南加州洛杉磯，比爾隊和德州達拉斯牛仔隊爭奪超級盃；比爾隊以17比52大敗。