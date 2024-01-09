場邊人語／尼克遍訪 致勝良方

雖然美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA)目前的美東三傑是波士頓 塞爾蒂克隊、密爾瓦基公鹿隊和費城 76人隊，紐約尼克隊卻是不容忽視的戰隊。

自從尼克隊的先發得分後衛巴瑞特 （Rowan Alexander "RJ" Barrett Jr.) 於2023年12月30日被交易到加拿大多倫多暴龍隊後，團隊至今已經四連勝。

紐約尼克隊走訪客場，1月6日晚間於2萬333名球迷關注之下，以126比106擊敗華盛頓哥倫比亞特區巫師隊，拿到例行賽季36戰第21勝，並且取得雙方歷年317次對陣以來的第181次勝利。

尼克隊先發大前鋒，身高6呎8吋的藍道（Julius Deion Randle）上陣37分鐘43秒，投籃命中率56.5 %，拿到全隊最高的39分，還有7個籃板球1次抄截2次失誤。他在下半場攻下關鍵的18分和3個籃板球3次助攻。

尼克隊的左撇先發組織後衛布朗森（Jalen Marquis Brunson)上陣34分鐘56秒，爲全隊在場第三久者，18次出手投籃命中10次，命中率55.6%，全場攻下33分，三分球投8中4，9次罰球5次得分；還有3個籃板球8次助攻。

布朗森名列紐約尼克隊作戰歷史，第一位球員在單一球季開始後30場比賽，得分就超過780分，而且還有175次以上助攻。

尼克隊傍晚於第一節就以34比19超前，上半場結束時，以63比43領先，第四節雖然雙方都有30分收穫，終場哨音響起時，客隊以121比105大勝。