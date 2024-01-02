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場邊人語／及時送炭 費城驚嘆

彭廣揚

大哥掛彩場邊坐，二哥及時挑起場中擔。

來自賓夕法尼亞州費城的76人隊，於12月29日晚間在德州休士頓豐田球場(Toyota  Center)，以131：127擊敗休士頓火箭隊，拿到本球季第22場勝利。

12月30日晚間，費城76人隊走訪伊利諾州芝加哥的聯合球場（United  Center)，在一路落後的情勢之下，以92：105臣服於公牛隊，苦吞本季第10場失利。

現年29歲，在非洲喀麥隆出生的費城76人隊七呎中鋒恩比德（Joel  Hans Embiid），在這兩場比賽由於右腳踝受傷連續缺陣。

現年22歲，在德州達拉斯出生的費城76人隊組織後衛馬克西（Tyrese  Kendrid Maxey），在29日的比賽一枝獨秀，上陣達到41分鐘22秒，出手投籃26次有13次得分，命中率50%，三分球9投中2，命中率22.2%，還有4個籃板球4次助攻，全場獲得42分。

他在30日的比賽雖然還是全隊進攻核心，然而上陣35分鐘22秒，出手投籃22次有8次得分，命中率32.4%，三分球8投2中，命中率25%，沒有籃板球7次助攻1次抄截，全場獲得全隊最多的20分。

馬克西是否能夠持續地雪中送炭，這是費城76人隊目前的看點。

費城 德州 休士頓

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