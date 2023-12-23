場邊人語／黃蜂失守 溜馬豐收

溜馬隊的表現總是值得一提。

當晚，印地安納溜馬隊於第一節就以31比29超前，上半場結束時以71比60領先，終場哨音響起時以144比113告捷。

來自印地安納州的溜馬隊於12月20日晚間在印地安納州甘布里奇球場（Gainbridge Fieldhouse）出賽，以31分明顯差距技壓客隊，拿到美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）本季第14勝，並且止住四連敗。

來自北卡 羅萊納州夏洛特的黃蜂隊和溜馬隊在例行賽季排定交手4次，已經遭遇過2次。下次雙方再度較量是2024年2月4日在北卡羅萊納州。

溜馬隊在這場比賽之中火力全開；上半場兩節的得分都超過31分，第三節和第四節各有36分和37分收穫。

溜馬隊當晚團隊投籃命中率達到61.3%，三分球命中率有46.2%，38次籃板球和13次失誤，30次罰球28次破網。黃蜂隊團隊投籃命中率也有47. 4%，三分球命中率只有25.8%，37次籃板球和12次失誤。

現年23歲、身高6呎5吋、曾經1次當選全明星的溜馬隊先發組織後衛哈利 伯頓（Tyrese John Haliburton）上場27分鐘46秒，攻下19分和有3個籃板13次助攻1次抄截1次火鍋，其中在第三節就得到10分7次助攻1次抄截。

哈利波頓 的隊友，現年31歲、身高6呎4吋、生於巴哈馬的溜馬隊先發得分後衛希爾德（Chavano Rainer Hield），上場26分鐘14秒，5次罰球全部命中，攻下全隊最多的25分；還有4個籃板3次助攻1次抄截3次火鍋，其中在第三節就得到19分3個籃板球1次抄截2次火鍋。