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場邊人語／尼克征西 洛城有喜

彭廣揚

紐約尼克隊征西有喜，12月18日晚間在加州洛杉磯以114比109擊敗近況尤佳的湖人隊，拿到例行賽季第15勝。

身高6呎9吋，19次當選全明星的湖人隊小前鋒詹姆斯（LeBron Raymone James Sr.），自從2003年10月29日在大聯盟亮相以來，第109次拿到「大三元」；獲得25分11個籃板球和11次助攻。

尼克隊的先發得分後衛巴瑞特（Rowan Alexander "RJ" Barrett Jr.）得到12分，先發大前鋒、身高6呎8吋的藍道（Julius Deion Randle）則上陣43分鐘21秒，拿到「兩雙」、27分14個籃板球。

然而詹姆斯在終場前40秒，一記26英呎遠的三分球出手不進；6秒鐘之後，曾是洛杉磯湖人隊的棄將的藍道則是把握機會灌籃得到2分，將比數變成110比103。

紐約尼克隊先發組織後衛布朗森（Jalen Marquis Brunson）上陣36分鐘44秒，攻下29分，上半場就斬獲12分，三分球投3中1和罰球百發百中；下半場更有17分進帳，3次三分球命中2次，還有4個籃板球3次助攻1次抄截1次火鍋，以及4次失誤。

尼克隊替補得分後衛奎克利（Immanuel Jaylen Quickley）當晚上陣28分鐘46秒，攻下20分，下半場就收獲7分，全場有3個籃板球2次助攻，還有1次抄截。

尼克隊和湖人隊交鋒，歷年以來都是由湖人隊佔上風，目前累積的戰績是125勝172敗。

湖人 洛杉磯 加州

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