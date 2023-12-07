場邊人語／普度長人 穩健適任

來自印地安納州的普度大學男子籃球隊，11月28日晚間在印地安內州西拉法葉的主場，以99比67擊潰德州 南方大學（Texas Southern University），獲得本球季第7勝。

位在德州休士頓的德州南方大學，是一所歷史上以非裔 學生為主要招生對象的高等學府。

普度大學男子籃球隊自從11月6日以來已經取得七連勝的佳績，以及主場四連勝的成績。

當天全場最有看頭的球員，就是來自加拿大、目前在普度大學就讀的7呎4吋中鋒周志豪（Zach Edey）；他全場得到15分和6個籃板球，4次出手投籃全部命中。

周志豪是本屆美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）年度選秀的熱門候選人，上個球季由於普度大學隊在季後賽 提早遭到淘汰，影響到周志豪轉進職業籃球天地的時機，遂於5月31日晚間宣布退出選秀，等待下次再評估形勢進退。

周志豪的父母親都是運動迷；他的母親年輕時期曾經是女子籃球運動員。

周志豪在上個球季表現搶眼，平均投籃命中率為60.7%，場均得到22.3分1.5次助攻12.9個籃板球2.1次火鍋，還有73.4%的罰球命中率，是普度大學籃球隊名列季後賽第一種子的推手。