我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台總統民調：賴蕭配擴大差距 領先侯康配8.5個百分點

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

場邊人語／普度長人 穩健適任

彭廣揚

來自印地安納州的普度大學男子籃球隊，11月28日晚間在印地安內州西拉法葉的主場，以99比67擊潰德州南方大學（Texas Southern University），獲得本球季第7勝。

位在德州休士頓的德州南方大學，是一所歷史上以非裔學生為主要招生對象的高等學府。

普度大學男子籃球隊自從11月6日以來已經取得七連勝的佳績，以及主場四連勝的成績。

當天全場最有看頭的球員，就是來自加拿大、目前在普度大學就讀的7呎4吋中鋒周志豪（Zach Edey）；他全場得到15分和6個籃板球，4次出手投籃全部命中。

周志豪是本屆美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）年度選秀的熱門候選人，上個球季由於普度大學隊在季後賽提早遭到淘汰，影響到周志豪轉進職業籃球天地的時機，遂於5月31日晚間宣布退出選秀，等待下次再評估形勢進退。

周志豪的父母親都是運動迷；他的母親年輕時期曾經是女子籃球運動員。

周志豪在上個球季表現搶眼，平均投籃命中率為60.7%，場均得到22.3分1.5次助攻12.9個籃板球2.1次火鍋，還有73.4%的罰球命中率，是普度大學籃球隊名列季後賽第一種子的推手。

德州 季後賽 非裔

上一則

NBA／狂轟50分助76人險勝巫師 安比德：今天我只負責進球

下一則

場邊人語／壓哨搶射 太陽難捨

延伸閱讀

紐約居大不易 逾43萬中低收入者搬離

紐約居大不易 逾43萬中低收入者搬離
場邊人語／兩節豐收 溜馬技熟

場邊人語／兩節豐收 溜馬技熟
財經簡訊

財經簡訊
聯邦上訴法院判決 德州須拆除格蘭德河浮動障礙物

聯邦上訴法院判決 德州須拆除格蘭德河浮動障礙物

熱門新聞

EASL東亞超級籃球聯賽29日在新莊體育館持續進行，PLG新北國王隊與菲律賓馬尼拉電器交手，國王陣中楊敬敏（前左）在場上與隊友林書豪（前右）相互擊掌打氣。中央社

林書豪首度透露 太太是菲律賓人…率國王戰勝馬尼拉電器

2023-11-29 15:00
杜蘭特(右)手感不佳瘋狂打鐵，自己也說感覺像籃框加蓋。（路透）

NBA／歸隊首戰30投11中狂打鐵 杜蘭特：籃框好像加了蓋

2023-11-30 06:34
(取材自X)

NBA／格林向裁判抱怨對手翻球吞T 柯瑞聲援：愚蠢吹判

2023-11-30 08:27
湖人球星詹姆斯（右）的好友兼商業經理人之一的卡特(左)涉入非法投注NBA比賽。（美聯社）

NBA／美非法賭盤遭調查 詹姆斯好友、大聯盟球星遭捲入

2023-11-30 21:14
2004活塞隊。（歐新社）

NBA／勇士格林為何這麼壞？大班：都是2004活塞的錯

2023-12-06 00:58
對於球隊面臨的雙重打擊，勇士射手湯普森（Klay Thompson）直言，不能因為這場比賽感到灰心，對球隊抱持堅定信念，能完成一些特別的事情。（路透）

NBA／勇士輸球又丟8強門票 湯普森：不能因此垂頭喪氣

2023-11-29 17:59

超人氣

更多 >
4種家用品 勿用洗碗精清潔

4種家用品 勿用洗碗精清潔
未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低

未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低
中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆
紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵

紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵
華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情