場邊人語／攻堅無力 黑豹失利

美國職業美式足球大聯盟（NFL ）已經完成第12周例行賽程；來自田納西州 納許維爾的泰坦隊，4次在主場作戰拿到四連勝，而卡羅萊納黑豹隊則是岀戰11場，只有1次告捷。

黑豹隊因此於11月27日宣布，和總教練分道揚鑣。

身高5呎10时、現年只有22歲的黑豹隊四分衛楊恩（Bryce Christopher Young），11月26日午後12時3分起在田納西州客場岀賽，結果團隊防守到位，然而攻堅不給力，終場仍以10比17難逃失敗結果。

他率隊造訪有6萬2493名現場球迷的日產球場（Nissan Stadium），以7分之差臣服於對手，本季勝率只有9.1%，在NFL國聯排名敬陪末座。

楊恩當晚是職業生涯第10次先發亮相，沒有遭到過攔截，4次被擒殺損失32碼，總共和10名隊友合作傳球31次，其中18次成功，最長傳接距離25碼，累積傳接推進194碼，没有傳接成功達陣，同時也和2名隊友合作發動32次衝鋒，累積推進96碼有1次達陣。

黑豹隊全場共有33分鐘49秒掌握球權，除了第一節和第四節之外，每節都至少得到3分，上半場以3比17落後。

黑豹隊在2022年球季的戰績為7勝10敗，已經連續5個球季和季後賽 無緣。泰坦隊在2022年球季的成績則是7勝10敗，已經在最近14個球季有10次未能參加季後賽。

泰坦隊成軍已經有64年，只有1次取得過資格角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，然而沒有能夠及時把握機會捧回超級盃；最近4個例行球季有3次晉級季後賽。

黑豹隊和泰坦隊互相較量，自從1996年11月24日起，歷年在例行賽和季後賽共交戰7次，泰坦隊的戰績是4勝3敗，雙方最近一次是於2019年11月3日對抗，黑豹隊以30比20勝出。