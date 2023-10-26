場邊人語／費城蛇咬 大業無藥

費城 人隊終究是功虧一簣。

響尾蛇隊則是不負苦心，再次有機會躍登王位。

響尾蛇隊和遊騎兵隊從10月27日開始在德州達拉斯附近的阿靈頓，進行爭奪美國職棒大聯盟（MLB ）年度總冠軍的系列比賽，最遲會在11月4日產生王者。

MLB國聯冠軍爭奪戰的關鍵第七役，10月24日晚間8時7分起在賓夕法尼亞州費城的國民銀行球場（Citizens Bank Park）舉行；作客的響尾蛇隊由現年25歲的右投普法特（Brandon Connor Pfaadt）先發登板，終場以4比2取勝來自費城的的費城人隊。

翻開大聯盟季後賽 歷史，響尾蛇隊是第7支幸運的球隊在「七戰四勝」的賽制之下，先是在客場連輸兩場，然後一路奮戰在系列比賽勝出。

其他球隊包括1971年匹茲堡海盜隊、1978年紐約洋基隊、1981年洛杉磯道奇隊、1985年堪薩斯城皇家隊、1985年聖路易紅雀隊、2004年波士頓紅襪隊。

普法特生於肯塔基州路易斯維爾；身高6呎4吋，是天主教貝拉敏大學（Bellarmine University）校友，2023年5月3日才在大聯盟亮相。

他在例行賽季表現還嫌不夠穩定，出戰19次先發18次，遭揮出22支全壘打，戰績3勝9負，場均防禦率5.72。

然而普法特當晚沒有辜負使命，以68球數面對打者18次，主投4局有2分責失，被敲4支安打，送給對方7次三振2次四壞球保送；可惜無關勝負。

普法特曾於10月19日單場投出9次三振、壓制對手發揮的傑出表現，創下個人在例行賽和季後賽最佳表現紀錄。

普法特的隊友右投塞瓦德（Paul Stanton Sewald）、現年33歲，本來在紐約大都會隊和西雅圖水手隊效力，目前則擔任響尾蛇隊的終結投手。

他以15球數、11個好球面對3名打者，主投1局沒有責失，沒被敲出安打，也沒有送給對方三振和四壞球保送；順利拿下季後賽第6次救援成功。