場邊人語／新人先發 自有章法

美國職棒大聯盟（MLB) 國家聯會冠軍爭奪戰，10月19日午後2時7分起，在亞利桑納州 鳳凰城大通球場（Chase Field) 舉行第三戰；作東的響尾蛇隊在剛剛慶祝過25歲生日的右投手普法特(Brandon Connor Pfaadt)稱職先發之下，終場以2比1取勝來自賓夕法尼亞州費城 的費城人隊。

普法特身高6呎4吋，是於肯塔基州路易斯維爾出生；2023年5月3日才在大聯盟亮相。他在例行賽季出戰19次先發18次，戰績3勝9負，場均防禦率5.72。

普法特當天不負使命，以70球數主投5.2局沒有失分而且只被敲2安打，還送給對方9次三振無四壞球保送。

單場9次三振出局，有效壓制對手發揮的表現，是普法特個人在例行和季後賽 季最佳作為。他也是球隊的歷史之中，最年輕的投手（25歲又4天），在季後賽先發能夠三振對方9次以上。

他在大聯盟出賽，雖然場次不多，已經累積有3次單場8次三振對方出局的紀錄。

響尾蛇隊的老前輩右投手席林(Curtis Montague Schilling)、左投手強森(Randall David Johnson)都曾經在季後賽演出單場9人次三振紀錄。

響尾蛇隊的投手，最近一次在季後賽創寫三振紀錄，是於2007年10月3日在大通球場，右投手韋伯（Brandon Tyler Webb）在迎戰芝加哥小熊隊時，9次三振對手。

這是普法特的職棒生涯第3場先發。由於響尾蛇隊季後賽先發人手缺乏；他於10月3日肩負外卡比賽首戰先發，在客場面對戰密爾瓦基釀酒人隊，以67球數主投2.2局被擊出7支安打1支全壘打，責任丟失3分無關勝敗。10月11日換在主場對抗洛杉磯道奇隊，以42球數主投4.1局，全場沒，被擊出安打、四壞球保送及失分。

包括普法特在內的5名響尾蛇隊的投手群，當天壓制費城人隊的打擊火力只有3支零星安打和得到1分，是季後賽目前最佳紀錄。