場邊人語／虎威難測 聖徒失策

雖在第四節攻進15分，但是卻未能扭轉乾坤。

身高6呎6吋、現年24歲的佛羅里達州傑克森維爾美洲虎隊四分衛勞倫斯（William Trevor Lawrence），在左膝受傷還沒有完全康復情形之下，10月19日晚間7時15分開始，率隊在擁有7萬9名現場球迷的路易斯安納州凱撒球場（Caesars Superdome）作客，終場以31比24氣走紐奧良聖徒隊，在美國職業美式足球大聯盟（NFL ）美聯南區小組例行賽季笑納四連勝。

美洲虎隊目前的戰績5勝2敗，在最近兩場比賽之中，擊敗對手的分差分別為17分和7分。

屬於大聯盟國聯南區小組的聖徒隊，則因此二連敗。

勞倫斯生於田納西州 諾克斯維爾，是克里門森大學校友，也是NFL於2021年選秀活動由傑克森維爾美洲虎隊在第1輪圈選的狀元。他在大學校隊3年期間共出賽40次，有90次傳接成功達陣，17次遭到攔截。

他19日的比賽是職業生涯第41次先發，沒有遭到攔截損失碼數，總共和6名隊友合作傳球29次，其中20次成功，最長傳接距離44碼，累積傳接推進204碼，有1次傳接成功達陣，同時也和4名隊友合作發動26次衝鋒，累積推進113碼有2次達陣過。

美洲虎隊此役只有23分鐘50秒掌握球權，不過每節至少都有得到7分，上半場就以17比6領先，終場前3分鐘8秒時，勞倫斯演出一次44碼長傳達陣，關鍵性突破僵局而勝出。

美洲虎隊2022年球季的戰績為9勝8敗，在2008年到2016年間，曾經連續9個球季未能晉級季後賽 。聖徒隊在2022年球季的成績是7勝10敗，連續兩年沒有參加季後賽。

美洲虎隊成軍至今只有29年，從來沒有機會角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，更談不上能夠及時把握機會捧回超級盃；最近6個例行球季有2次晉級季後賽。

美洲虎隊和聖徒隊互相較量始於1996年10月6日，歷年在例行賽和季後賽只交戰過8次，聖徒隊的戰績是5勝3敗。雙方最近一次於2019年10月13日對抗，聖徒隊以13比6克敵。