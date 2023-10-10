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場邊人語／愛國作勢 聖徒坐實

彭廣揚

身高6呎3吋、現年25歲的新英格蘭愛國者隊四分衛瓊斯（Michael McCorkle"Mac" Jones ），10月8日午後1時2分開始率隊在擁有6萬4628名現場球迷的吉利球場（Gillette Stadium）作客，竟然以0比34慘敗於紐奧良聖徒隊，在美國職業美式足球大聯盟（NFL）美聯東區小組例行賽季苦吞二連敗。

新英格蘭愛國者隊目前的戰績是1勝4敗，在最近兩場比賽中總共只得到3分，但是丟失72分。

屬於NFL國聯南區小組的聖徒隊，則因此止住二連敗。

瓊斯生於佛羅里達州傑克森維爾，是阿拉巴馬大學校友，也是NFL於2021年選秀活動，由新英格蘭愛國者隊在第1輪第15順位圈選的球員。他在大學校隊3年期間共出賽31次，有56次傳接成功達陣，7次遭到攔截。

他8日的比賽是職業生涯第36次先發，有2次遭到攔截損失21碼，總共和9名隊友合作，傳球 22次，其中12次成功，最長傳接距離28碼，累積傳接推進110碼，沒有傳接成功達陣，同時也和3名隊友合作發動18次衝鋒，累積推進45碼沒有達陣。

聖徒隊此役共有39分鐘34秒掌握球權，每節至少得到3分，上半場就以21比0領先，終場前5分鐘43秒時，聖徒隊還有一次53碼攻門得到3分。

愛國者隊在2022年球季的戰績為8勝9敗，在2009年到2019年間，曾經連續11個球季晉級季後賽。聖徒隊在2022年球季的成績是7勝10敗，連續兩年都未能參加季後賽。

聖徒隊成軍已經有57年，有過1次角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，並且能夠及時把握機會捧回超級盃；最近6個例行球季4次晉級季後賽。

愛國者隊和聖徒隊互相較量，是自從1972年12月10日起，歷年在例行賽和季後賽共交戰16次，愛國者隊的戰績是10勝6敗，雙方最近一次於2021年9月26日對抗，聖徒隊以28比13克敵。

季後賽 新英格蘭 NFL

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