場邊人語／首局九分 敗戰有份

雖然在例行賽季已經落敗105場，可是在密蘇里州 堪薩斯城的主場，皇家 隊眾志成城還是造成到訪的紐約洋基 隊只有遺憾。

皇家隊全場共擊出15支安打，在第一局下有14人次打擊10人次安全上壘，擊出8支安打有2次享受四壞球保送，一口氣就攻下9分，終局以12比5獲得本球季第55勝。

皇家隊最近一次出現單局高分的畫面，是在2022年9月25日於主場迎戰西雅圖水手隊。當天午後，皇家隊以13比12取勝，第六局下攻進11分。

這也是皇家隊又一次在單場比賽第一局下就得到9分。上次是於2021年6月4日在皇家隊主場進行，對手是來自明尼蘇達州的雙城隊。雙城隊在開賽後第一局下失守9分，終場果然以5比14棄械。

對於洋基隊而言，過去120年之中，球隊只有4次（1931、1978、1979、2000）在開始比賽後的第一局，就遭到對方搶攻得手9分。

然而這種尷尬的大量失分局面，今年的例行賽季已經出現過兩次；還有一次是在4月13日晚間在紐約市洋基球場，作客的明尼蘇達雙城隊在第一局上就斬獲9分。

洋基隊的建軍目標始終就是不計一切手段爭取絕對優勢，而且以終極戰勝為目標，也就是說以榮獲大聯盟年度總冠軍為唯一的奮鬥目標。

洋基隊當晚出賽皇家隊，本來打的如意算盤是成功踢館，確保這個賽季贏球率衝過50%，連續第31個球季成為常勝軍。

但是事與願違，洋基隊不但沒有馬到成功，竟然還是馬失前蹄，只有寄望於最後兩場賽事之中，奮力拚搏苦求一勝以便如願。