擁有120個球季作戰歷史的阿拉巴馬大學美式足球 校隊，9月2日晚間在主場迎戰中田納西州 立大學（MTSU），以56比7狂勝對方，具體地回答球迷有關球隊究竟將由誰擔任主戰四分衞的懸念。

阿拉巴馬大學隊是由總教練沙邊（Nick Saban）率領，指派先發四分衛是大二轉學生球員、現年20歲的米爾洛（Jalen Milroe）。他把握住這次寶貴的先發機會，演出3次傳球達陣，以及2次衝鋒達陣，運用自己的手臂和膽識，創寫了大學校隊歷年來四分衛開門紅的紀錄。

現年22歲的楊恩（Bryce Christopher Young）原來是阿拉巴馬大學的主戰四分衛，於2023年參加美國職業瑞士足球大聯盟（NFL）選秀活動，成為北卡羅萊納黑豹隊的狀元。

楊恩在大學期間原是學長瓊斯（Michael McCorkle “Mac” Jones）的替補；瓊斯現年24歲，已經成為新英格蘭 愛國者隊的先發四分衞。

沙邊總教練在賽前曾經透露，球季開始的首次遭遇作戰，先發的四分衛並不見得就是終結的四分衛；他寄望能夠有機會調度幾位四分衛輪番上陣，以便進一步審視每一名四分衛的抗壓表現。

他特別重視四分衛之間的臨場競爭；也就是說，一名四分衛必須把握每一次上場機會充分發揮自己，才能保障下一次的出場機會。

在阿拉巴馬大學球季開始的第一場比賽，沙邊總教練除了指派米爾洛先發任務之外，還計劃動用另外3名四分衞，他們分別是現年20歲的辛普森（Ty Simpson）、聖母大學轉學生布許納（Tyler Buchner），以及棒球和美式足球都擅長的羅納甘（Dylan Lonergan）。

如果米爾洛在這個學期之中穩坐先發的話，辛普森和布許納必須分出高下誰是二哥？