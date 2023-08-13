場邊人語／費城單發 國民無法

進行了115場例行賽，同樣隸屬於美國職棒大聯盟（MLB）國聯東區小組的費城 人隊，目前戰績63勝52敗，而華盛頓哥倫比亞特區國民隊成績單為50勝65敗。

8月9日晚間在賓州費城，現年31歲的全明星右投羅倫佐（Michael Clifton Lorenzen）代表費城費城人隊先發，以124球數投滿九局，面對打者31次，送出5次三振和4次四壞球保送，成為球隊歷史中第14位創寫單場無安打紀錄的先發投手。

在費城人隊隊史中，這是第13次由一位投手獨立完成無安打比賽。在大聯盟這個球季的賽事中，費城人隊是第4支演出無安打的球隊。

羅倫佐身高6呎3吋，在南加 州洛杉磯都會地區出生，是富勒頓加州大學 校友，右投右打，2015年4月29日代表辛辛那提紅人隊於大聯盟亮相。

羅倫佐在這個球季已經有20場先發，拿下7勝7敗，上個球季先發18次取得8勝6負成績；9日的夜戰只進行2小時9分鐘，成為羅倫佐職棒生涯首次完投。

他的防禦率3.23，主投122.2局送出93次三振32次四壞球保送，責失44分。

費城人隊最近一次完投完封，是於2022年8月25日夜間在主場迎戰辛辛那提紅人隊，由右投諾拉（Aaron Michael Nola）登板以4比0勝出時。

費城人隊最近一次演出無安打比賽，是由左投漢默斯（Colbert Michael Hamels）於2015年7月25日午後，在伊利諾州芝加哥客場抗小熊隊時創寫。

國民隊於2005年確立主場在華盛頓哥倫比亞特區之後，至今是第一次在單場比賽連一支安打都無法獲得的窘境。

費城人隊全場擊出3支全壘打，其中擔任第四棒的右外野手卡斯特蘭諾斯（Nicholas Alexander Castellanos），在第一局下和第三局下分別揮出全壘打，第12次成就個人職棒生涯單㻛多轟記錄，也是生涯第199次和200次打出全壘打。