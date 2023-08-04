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場邊人語／集結號起 各隊召齊

彭廣揚

美國職業美式足球大聯盟（NFL）的32支球隊近日紛紛吹響集結號，為嶄新球季進行相關準備。

NFL美聯西區小組的堪薩斯城酋長隊和在上個例行賽季國聯東區小組的費城老鷹隊，戰績都是14勝3敗，勝率同樣是82.4%。

然而在2023年2月12日，酋長隊以38比35技壓老鷹隊，奪得大聯盟年度總冠軍。在迎接即將展開的新球季之時，酋長隊矢志衞冕，老鷹隊誓師奪標。

NFL最近一次出現一支球隊連續兩年勇奪年度總冠軍的埸面，是由新英格蘭愛國者隊於2004年2月1日以及2005年2月6日創下紀錄，當年球隊由四分衞布雷廸（Thomas Edward Patrick Brady Jr.）領軍，先後擊敗卡羅萊納黑豹隊和費城老鷹隊。

國聯北區小組的底特律獅隊上個賽季表現不俗，最後5戰有4次高唱凱歌。

從目前已知NFL各隊的對手安排看來，酋長隊本季的賽程緊湊，並沒有充分的轉場時間和空間；換句話說，這種賽程將影響球隊的綜合作戰準備，以及球員必須的體力調節。

其他有類似情況的球隊還包括費城老鷹隊、舊金山四九人隊、紐約巨人隊和明尼蘇達維京人隊。

來自美聯南區小組的印第安納雅波里斯小馬隊，則可能成為拜賽程之賜休養備戰機會最多的球隊。

剛剛更換球隊所有權的華盛頓哥倫比亞特區司令隊、克里夫蘭布朗隊、田納西泰坦隊、亞利桑納紅雀隊，也都有甜頭可嚐。

休息是為了走更遠的路；在上個球季，有的球隊是因為馬不停蹄終於錯失良機，也有的球隊是由於以逸待勞微笑達標。

譬如綠灣包裝工隊、新英格蘭愛國者隊和休士頓德州佬隊，都吃了賽程不利的虧；而紐約水牛城比爾隊和底特律獅隊則是擁有充足休息再投入戰鬥的受益者。

NFL 費城 新英格蘭

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