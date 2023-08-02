場邊人語／虎頭蛇尾 天使終虧

MLB日籍球星大谷翔平 ，7月28日隨洛杉磯天使 隊走訪多倫多藍鳥隊。大谷翔平擔任第二棒指定打擊，第一局就揮出右外野方向397英呎遠的陽春全壘打首開紀錄；而在第八局上，擊岀游擊區滾地球遭到封殺後大谷雙腿抽筋，在第九局滿壘時被廹換代打，结果代打在2好球3壞球時，呆滯地望著另一支好球進壘遭到再見三振。

藍鳥隊終場以4：1獲勝，7月第13勝和本季第24次逆轉得勝。藍鳥隊本季已有17次全場只靠1次得分就能擊敗對手。

這是大谷翔平在這個球季揮出的第39支全壘打，目前暫時是大聯盟的全壘打王。也是本季第9次連續出賽都有全壘打收穫，個人生涯已累積24次。

洛杉磯天使隊最近10次出戰8次凱旋，可是當晚苦吞本季第50次失利。大谷翔平的岀勤狀態直接影響天使隊的作戰成績。天使隊在2021年162場比賽，戰績是77勝85敗，2022年例行賽季，成績是73勝89敗。大谷翔平在2021年參戰155場，2022年出賽157場，新球季於104場賽事之中已經有101次先發。

多倫多藍鳥隊32歲的先發右投手高斯曼（Kevin Gausman）目前是美聯三振王，雖然他當天開場時成為大谷翔平全壘打的苦主，幸好以105球主投6局，有9次三振、3次四壞球保送、責任丟失1分穩住大局，仍然拿下本季第8勝。