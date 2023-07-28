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場邊人語／老虎鎮山 巨人蹣跚

彭廣揚

來自美國職棒大聯盟（MLB）美聯中區小組的底特律老虎隊，7月24日午後在密西根州底特律主場，憑藉現年26歲的先發左投史庫巴（Tarik Daniel Skubal）出色表現，以5比1擊敗國聯西區小組的舊金山巨人隊，取得二連勝。

這場比賽是補賽，雙方原來排定在4月16日交手，然而因為天雨𨒂期。

這次跨聯會的日戰也是老虎隊例行賽季第100場賽事，第49次主場應戰。老虎隊目前的總戰績是46勝54負，主場出擊22勝27敗。

老虎隊這些日子以來都在和加州的球隊纒鬥，包括聖地牙哥教士隊、巨人隊和洛杉磯天使隊。

史庫巴於2020年8月18日才加入大聯盟，當天是這個球季第4次先發，終於中止兩次先發無關勝負和1次敗投而拿到第1勝。

他在比賽之中以82球數面對打者17次，充分展現他的多種球路，包括四縫線快速球、伸卡球、變化球、蝴蝶曲球等。他主投5局，有9次三振沒有四壞球保送，只被擊出2支安打，沒有責失。

史庫巴於2022年6月28日職業生涯首度登板對付巨人隊，可惜只投了4.2局，遭到對方擊出4支安打得到3分苦吞敗投。

舊金山巨人隊已經連續兩場遭遇對方以左投先發；巨人隊在這個球季面對左投先發守陣時，場均打擊率只有.206。

該隊自從7月14日到24日，在客場作戰11場，走訪賓州匹茲堡、俄亥俄州辛辛那提、華盛頓哥倫比亞特區、密西根州底特律。這是自從2020年以來，球隊執行的最久三個城市客場行程。

舊金山 密西根州 俄亥俄州

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