場邊人語／球星返埠 注資老鋪

現年41歲，在伊利諾州芝加哥 出生，曾經在美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA ）邁阿密熱火隊効力過15個球季的得分後衛韋德（Dwyane Tyrone Wade Jr.），7月13日同意挹注資金到芝加哥天空隊，成為這支女子籃球隊的投資 者。

這項投資的金額尚未公開，整個行動必須得到大聯盟相關單位審批通過。

芝加哥天空隊屬於美國女子職業籃球大聯盟（WNBA）東區戰隊；該球隊是大聯盟首支獨立經營的隊伍。

WNBA於1996年4月24日由美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）投票通過成立。

WNBA最初由8支球隊組成，如今擁有12支球隊。最初的球隊包括東區的紐約自由隊、休士頓彗星隊、夏洛特蜂刺隊和克里夫蘭搖滾隊；西區則有洛杉磯火花隊、鳳凰城水星隊、沙加緬度君主隊和猶他星辰隊。

目前WNBA有6支球隊是獨立營運，包括康乃狄克太陽隊、芝加哥天空隊、亞特蘭大夢想隊、拉斯維加斯王牌隊、西雅圖風暴隊和達拉斯羽翼隊。

還有6支球隊的營運，受制於同城的NBA隊伍；譬如華盛頓哥倫比亞特區巫師男籃隊（Washington Wizards）和神秘女籃隊（Washington Mystics）。

這些日子以來，許多擁有高知名度的男性職業運動員，紛紛投資WNBA。

譬如現年45歲、不久前才宣布由美國職業美式足球大聯盟（NFL）坦帕灣海盜隊退休的四分衛布雷廸（Thomas Edward Patrick Brady Jr.），於2023年3月23日宣布投資拉斯維加斯王牌隊。

此外，從20歲一直到31歲一直都在洛杉磯湖人隊擔任組織後衛的「魔術」強森（Earvin "Magic" Johnson Jr.），於2014年2月5日宣布伙同其他投資人獲得洛杉磯火花隊所有權。

2023年3月28日，曾經效力於美國職棒大聯盟（MLB）紐約洋基隊的三壘手羅德瑞兹（Alexander Emmanuel Rodriguez），則依約投資NBA明尼蘇達灰狼隊和WNBA山貓隊。