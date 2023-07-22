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場邊人語／司令易手 球迷廝守

彭廣揚

美國職業美式足球大聯盟（NFL）所屬的32支球隊7月20日在明尼蘇達州明尼阿波利斯舉行特別會議，全體無異議通過華盛頓哥倫比亞特區司令隊申請所有權轉移案件。

這宗總價60億5000萬美元的交易，不僅充分反映NFL擁有的強大商業組織力量，同時見證所屬各個球隊不斷成長的投資報酬潛力。

根據大聯盟的規定，任何球隊如果提議更動所有權，至少必須得到32支球隊之中的24支球隊投票贊成。

1992年1月26日，26屆超級盃在明尼蘇達州明尼阿波利斯的韓福瑞球場（Hubert H. Humphrey Metrodome）舉行，國聯的華盛頓紅人隊以37比24擊敗美聯的紐約上州水牛城比爾隊奪冠。

這是紅人隊（「司令隊」的前身）最近一次成為NFL年度總冠軍；當時也開啟超級盃比賽中場安排表演的傳統局面。

今年6月7日在紐約市的總部，NFL曾與司令隊主要投資者商談兩個半小時；雙方談話氣氛實在和融洽。

去年夏天，大聯盟也在明尼蘇達州舉行的會議中，同意來自科羅拉多州丹佛市的野馬隊，以46億5000萬美元易手。

司令隊的主要買主是現年58歲的億萬富翁、長春藤盟校校友哈瑞斯（Joshua Jordan Harris），他已擁有美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）所屬的費城七六人隊，以及屬於北美冰球大聯盟（NHL）的新澤西魔鬼隊。這兩支職業球隊目前經運形勢穩定，顯示他的專業管理方式奏效。

司令隊的投資團隊中，還包括現年63歲、密西根州立大學校友，曾經當選過12次全明星、榮獲5次大聯盟年度總冠軍的NBA球星魔術強森（Earvin "Magic" Johnson Jr.）。

司令隊於7月26日展開賽前的團隊集訓，8月11起進行熱身賽，9月10日在馬里蘭州英格塢的主場「聯邦快遞」球場（FedEx Field）對抗亞利桑納紅雀隊，展開例行賽季的賽程。

球隊、球員、球迷、球場相關話題，於是更見熱絡。

NFL 投資 明尼蘇達州

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