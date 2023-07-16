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場邊人語／梅西抵達 續寫偉大

彭廣揚

剛剛歡度36歲生日的阿根廷國家男子足球隊長梅西（Lionel  Andrés Messi），7月11日午後和妻兒搭乘私人飛機抵達美國佛羅里達州羅德岱堡，並且在接受體檢之後參加訓練。

主場設在南佛州的邁阿密國際隊(Club Internacional de Fútbol  Miami)，是於2018年1月29日由英格蘭男子足球球星貝克漢（David  Robert Joseph Beckham OBE)創組。球隊預定於7月16日晩間6時起，在羅德岱堡的粉紅球場（DRV PNK Stadium)，正式向球迷介紹梅西加盟。

「梅西熱」(Messi  Mania)現在比起佛羅里達州邁阿密都會地區的熱浪天氣還熱。

這些日子以來，本地的運動迷原來一直在密切關注屬於美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA) 的邁阿密熱火隊，是否能夠成功地吸引現年32歲的奧勒岡波特蘭拓荒者隊組織後衞里拉德（Damian Lamonte Ollie Lillard  Sr. ）加盟。

然而自從梅西在6月7日表白選擇轉戰美洲、美國、佛羅里達州、邁阿密魔術之都以後，各地的球迷立即重新集結，期待在花旗把握黃金機會親自目睹當代球王的風采。

美國男子職業英式足球大聯盟（MLS) 是於1993年12月27日成立，總部設在紐約市曼哈坦，宗旨在藉助於美國當時獲得主辦世界盃足球賽的機會，進一步落實英式足球在北美洲推廣。

邁阿密國際隊，是美國男子職業英式足球大聯盟的成員；大聯盟目前共有29支球隊，其中26隊以美國各地城市作為主場，有3隊的主場是在加拿大境內。

目前將近四分之三的大聯盟球隊，都在使用英式足球專用的規格場地，其它球隊則是和美國職棒大聯盟（MLB)和美國職業美式足球大聯盟(NFL) 的球隊共用場地。

大聯盟在美國主場的球隊包括喬治亞州亞特蘭大、德州奧斯丁、德州達拉斯、德州休士頓、北卡羅來納州夏洛特、伊利諾州芝加哥、俄亥俄州辛辛那提、俄亥俄州哥倫布、科羅拉多州丹佛、加州洛杉磯、加州聖荷西、華盛頓州西雅圖、賓州費城、密蘇里州聖路易、佛羅里達州邁阿密、佛羅里達州奧蘭多、華盛頓哥倫比亞特區、坎薩斯州坎薩斯市、紐約州紐約市、田納西州納許維爾、明尼蘇達州聖保羅、猶他州鹽湖城、奧勒岡州波特蘭、麻州波士頓。

邁阿密一直都是來自古巴的新移民觀賞美加職業棒球的基地；如今這座城市歡迎來自阿根廷的數以萬計的新移民，以及更多慕名湧到的發燒友，共同有幸見證「最偉大的」球王出場獻技。

不亦樂乎！

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