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場邊人語／紐約征西 捷報知悉

彭廣揚

在各地熱烈慶祝美利堅合眾國獨立紀念日的同時，屬於美國職棒大聯盟（MLB）國聯東區小組的紐約大都會隊，於7月4日午後走訪亞利桑納州鳳凰城的大通球場（Chase Field），當著4萬1670名現場觀眾的面，演出一次教科書式的攻防，終場以8比5擊敗響尾蛇隊傳來捷報。

近況不佳的大都會隊，調派38歲的先發右投薛則（Maxwell Martin Scherzer），以101球數主投6局，三振對手9次有2次四壞球保送，遭到擊出5支安打3支陽春全壘打，責失4分；終場由38歲的右投羅伯森（David Alan Robertson）以9球數關門成功，成就個人在本季第12次救援成功。

三名大都會隊的打者，分別在第四局、第五局和第七局上擊出全壘打，共得到6分。

這是響尾蛇隊在例行賽程第86次出戰，也是第45次捍衛主場。響尾蛇隊和大都會隊上個球季總共交手6次，大都會隊取勝4次，其中2次踢館成功。然而在最近17次對壘，響尾蛇隊卻以9勝8負略佔上風。

響尾蛇隊在美國國慶日當天出賽，歷年以來的戰績是12勝12負，在主場的成績為3勝7敗。

由球隊的戰績50勝36敗和勝率58.1%看來，目前大聯盟最有看頭的球隊包括坦帕灣光芒隊、德州遊騎兵隊、亞利桑納響尾蛇隊、巴爾迪摩金鶯隊和亞特蘭大勇士隊。

響尾蛇隊組建歷史只有四分之一世紀，本季在參加85場比賽之後就取得50勝的戰果，成為隊史上第五度出現如此佳績。

響尾蛇隊球員平均年齡為27.8歲，是大聯盟30支球隊之中排名第四的年輕隊伍。其他三支相關的球隊包括克里夫蘭守護者隊的26.2歲、華盛頓國民隊和匹茲堡海盜隊。

在即將於華盛頓州西雅圖舉行的大聯盟年度全明星表演賽，響尾蛇隊共有3名球員列名先發，這是球隊第四次同時有三人獲選殊榮。

他們是現年27歲的先發右投「Z魔神」賈倫（Zachary Peter Gallen）、現年22歲的左撇子外野手卡洛（Corbin Franklin Carroll），以及現年29歲、來自古巴的外野手古瑞爾（Lourdes Yunielki Gurriel Castillo Jr.）。

大都會 古巴 勇士

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