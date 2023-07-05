我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州2022年凶殺率下降5% 僅歷史最高點一半

張忠謀：美中競爭高於合作 國安領先下還算全球化？

場邊人語／天使雙星 矢志再興

彭廣揚

7月2日下午1時7分開始，屬於美國職棒大聯盟（MLB）美聯西區小組的洛杉磯天使隊，在天使球場（Angel Stadium）迎戰在國聯西區小組領先的亞利桑納響尾蛇隊；天使隊於第一局下、第二局下和第八局下的3支全壘打，終場以5比2勝出。

這場賽事是天使隊進入七月之後的首次捷報，也終止四連敗的局面。該球隊在六月間出賽的紀錄是14勝13負。這個成績比起2022年六月的成績10勝18敗，顯然有進步。

天使隊在這個例行賽季已經完成86場賽事，戰績45勝41敗，其中在主場出戰43場，戰績23勝20負。

天使隊和響尾蛇隊跨聯會較量，本季只有3次；雙方歷年以來舉行系列賽各有19次勝負，天使隊從來沒有在系列賽中遭到對手橫掃。

波士頓紅襪隊（299勝）和紐約洋基隊（294勝）是大聯盟之中最擅長跨聯會作戰的隊伍，來自南加州的天使隊，至今也累積在跨聯會戰役，拿下272場勝利。

天使隊第三棒指定打擊大谷翔平（Shohei Ohtani），於第八局揮出右外野方向454英呎遠的陽春全壘打。這是他在本季第31轟。

天使隊的第一棒右外野手莫尼亞克（McKenzie Matthew "Mickey" Moniak）在第二局揮岀中外野方向406英呎遠的三分全壘打。

天使隊的第二棒中外野手楚奧特（Michael Nelson Trout）則是在第一局率先揮出左中外野436英呎遠的陽春全壘打。這是他在本季第18轟。

大谷翔平和楚奧特在6個球季之中，已經有30次同場都擊出全壘打，並且在這個球季已經有8次雙響炮紀錄。

天使隊受益於雙響炮，歷年以來在這種局面之下，終場的結果是21勝9敗；本季成績更達到7勝1負。

天使 大谷翔平 加州

上一則

NBA／認同皮朋前妻和兒子差16歲姐弟戀？喬丹搖頭：NO

下一則

NBA／4年5600萬元留隊 里夫斯：終生當湖人

延伸閱讀

MLB／大谷因手指傷勢恐無緣明星賽投球 全壘打大賽也缺席

MLB／大谷因手指傷勢恐無緣明星賽投球 全壘打大賽也缺席
MLB／教士N連星刷爆天使 楚奧特傷退「希望只是拉傷」

MLB／教士N連星刷爆天使 楚奧特傷退「希望只是拉傷」
MLB／慰留大谷義不容辭 楚奧特：天使得進季後賽

MLB／慰留大谷義不容辭 楚奧特：天使得進季後賽
MLB／天使留下大谷翔平的唯一解 神鱒：打進季後賽

MLB／天使留下大谷翔平的唯一解 神鱒：打進季後賽

熱門新聞

中國隊球員袁心玥（左）和刁琳宇在比賽中攔網。 （中新社）

中國女排3:2逆轉東奧冠軍美國隊 晉級世聯賽總決賽

2023-07-02 15:38
普林斯透過推特才知道灰狼拒絕給自己新球季保障合約。(取材自Instagram)

NBA／悲情…灰狼隊普林斯 上網才知自己失業了

2023-06-28 22:17
穆迪也出現在不少交易傳言中。（Getty Images）

NBA／驚訝波爾被送走 勇士穆迪當下很震驚：我在車上知道的

2023-06-30 05:41
林書豪。(中央社)

林書豪找回對籃球熱愛 預告再打1年 沒鬆口赴台灣打球

2023-07-02 19:25
厄文續留獨行俠。(美聯社)

NBA／厄文降價3年1.26億元續留獨行俠 小柯瑞第3度回歸

2023-07-01 08:21
葛登(左)將被快艇裁掉。(美聯社)

NBA／快艇將裁掉老將葛登 預計省下1.1億元豪華稅

2023-06-29 08:37

超人氣

更多 >
20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房

20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房
「赴中國須慎行」美國務院、情報界雙雙示警：旅遊恐遭拘留

「赴中國須慎行」美國務院、情報界雙雙示警：旅遊恐遭拘留
最帥星二代… 張智霖、袁詠儀愛子魔童 身高飆到一米九

最帥星二代… 張智霖、袁詠儀愛子魔童 身高飆到一米九
美國40歲未婚獨居人數 創百餘年新高

美國40歲未婚獨居人數 創百餘年新高
費城西南部社區發生大規模槍擊案 增至5死 2童傷 槍手落網

費城西南部社區發生大規模槍擊案 增至5死 2童傷 槍手落網