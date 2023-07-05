場邊人語／天使雙星 矢志再興

7月2日下午1時7分開始，屬於美國職棒大聯盟（MLB）美聯西區小組的洛杉磯天使 隊，在天使球場（Angel Stadium）迎戰在國聯西區小組領先的亞利桑納響尾蛇隊；天使隊於第一局下、第二局下和第八局下的3支全壘打，終場以5比2勝出。

這場賽事是天使隊進入七月之後的首次捷報，也終止四連敗的局面。該球隊在六月間出賽的紀錄是14勝13負。這個成績比起2022年六月的成績10勝18敗，顯然有進步。

天使隊在這個例行賽季已經完成86場賽事，戰績45勝41敗，其中在主場出戰43場，戰績23勝20負。

天使隊和響尾蛇隊跨聯會較量，本季只有3次；雙方歷年以來舉行系列賽各有19次勝負，天使隊從來沒有在系列賽中遭到對手橫掃。

波士頓紅襪隊（299勝）和紐約洋基隊（294勝）是大聯盟之中最擅長跨聯會作戰的隊伍，來自南加州 的天使隊，至今也累積在跨聯會戰役，拿下272場勝利。

天使隊第三棒指定打擊大谷翔平 （Shohei Ohtani），於第八局揮出右外野方向454英呎遠的陽春全壘打。這是他在本季第31轟。

天使隊的第一棒右外野手莫尼亞克（McKenzie Matthew "Mickey" Moniak）在第二局揮岀中外野方向406英呎遠的三分全壘打。

天使隊的第二棒中外野手楚奧特（Michael Nelson Trout）則是在第一局率先揮出左中外野436英呎遠的陽春全壘打。這是他在本季第18轟。

大谷翔平和楚奧特在6個球季之中，已經有30次同場都擊出全壘打，並且在這個球季已經有8次雙響炮紀錄。

天使隊受益於雙響炮，歷年以來在這種局面之下，終場的結果是21勝9敗；本季成績更達到7勝1負。