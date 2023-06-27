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場邊人語／首都球隊 沒人嫌貴

彭廣揚

美國職業美式足球大聯盟（NFL）6月22日向32支球隊發送通告，說明將在7月20日召開特別會議，以便審議華盛頓哥倫比亞特區司令隊的所有權轉移案件。

這是大聯盟相關球隊的代表連續第二年夏天參加特別會議，並且表決是否贊同一支球隊更換所有人。

根據大聯盟規定，任何球隊如果提議更動所有權，必須得到32支球隊之中的24支球隊投票贊成。

6月7日在紐約市，NFL曾和司令隊兩位主要投資者面談兩個半小時；雙方談話時氣氛融洽，會議結束後兩天，大聯盟就向各個球隊發出開會通知，請大家準備在7月20日和8月8日出席特別會議。

華盛頓司令隊目前買家提出的收購價格為空前的60億5000萬美元。在去年夏天於明尼蘇達州舉行的特別會議中，與會者同意來自科羅拉多州丹佛市的野馬隊，以46億5000萬美元易手。

司令隊的主要買主，已經擁有美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）所屬的費城七六人隊，以及屬於北美冰球大聯盟（NHL）的新澤西魔鬼隊。司令隊的投資團隊中，也包括現年63歲、當選過12次全明星的職業籃球球星強森（Earvin "Magic" Johnson Jr.）。

大聯盟球隊的代表，通常尊重由八位球隊所有人組成的財務委員會審核意見；換句話說，新的買家必須要能夠通過財務審核過關，才有機會接受全體投票表決。

大聯盟的財務委員會，目前已經完成對於司令隊所有權更易的財務安排稽核，整個交易完成因此應該是指日可待。

司令隊預定於7月26日展開賽前的團隊訓練營，8月11起進行熱身賽，9月10日在主場對抗亞利桑納紅雀隊，展開例行賽季的賽程。

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