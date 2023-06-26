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場邊人語／紅人強擊 勇士無計

彭廣揚

6月23日晚間在俄亥俄州辛辛那提，作客的亞特蘭大勇士隊雖然在第一局上就攻下5分，第八局上也有3分進帳，然而終場還是由作東的辛辛那提紅人隊以11比10勝出，創寫自從6月10日以來，連續12場比賽捷報的紀錄。

紅人隊近日17次岀賽有15次勝岀。

大聯盟在這個球季最佳的長勝紀錄就是12連勝。紅人隊最近一次演出12連勝局面，是於1957年4月30日到5月12日。

紅人隊在這場比賽共擊出9支安打，其中包括第四棒三壘手克魯茲（Elly  Antonio De La Cruz）演出大聯盟生涯首次「完全打擊」（Cycle)。

克魯茲來自多明尼加，現年21歲，2023年6月6日才在大聯盟亮相。他在這場比賽中，有5個打數擊出4支安打得到3分和4個打點。

克魯茲能夠換邊打擊，自從加入紅人隊以來，參加過15埸比賽，共有67打席61打數，累積22支安打3支全壘打5支二壘安打2支三壘安打，得到17分10個打點，遭到三振19次四壞球保送6次，場均打擊率.361。

亞特蘭大勇士隊屬於美國職棒大聯盟（NBA)國家聯會東區小組，辛辛那提紅人隊則是來自國家聯會中區小組。勇士隊和紅人隊歷年以來對抗頻繁，而且每次遭遇都是高潮迭起。

雙方在2013年球季交手7次，紅人隊戰績3勝4敗，在2018年仍然對壘7次，紅人隊的成績為4勝3敗，2021年和2022年球季，紅人隊在7次會戰中，又以3勝4負稱臣。

勇士隊在六月間的戰績是15勝4敗，原來設定的目標是21勝。單月取得21勝是勇士隊單月作戰最佳紀錄。

勇士 克魯茲 亞特蘭大

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