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場邊人語／教士凌厲 小熊無力

彭廣揚

來自多明尼加，現年30歲的捕手桑契斯（Gary Sánchez Herrera），6月5日晚間代表聖地牙哥教士隊在北加州迎戰芝加哥小熊隊，擔任第六棒打擊，在第二局下擊出左外野方向375英呎遠的兩分全壘打首開紀錄，奠定球隊以5比0獲勝的基礎。

小熊隊和教士隊於6月2日到5日之間進行4場系列比賽，雖然小熊隊也拿到兩場勝利，但是兩次敗仗先後遭到對方以6比0和5比0完封。

桑契斯曾經效力紐約洋基隊7個球季，但在今年5月間，頻繁進出美國職棒大聯盟（MLB）舊金山巨人隊、紐約大都會隊和聖地牙哥教士隊。屬於大聯盟西區小組的教士隊，終於5月29日收留他。

桑契斯右投右打，自從加入教士隊以來已經出賽7場，有23個打席21次打數，擊出6支安打，包括3支全壘打，得到5分6個打點，身手和身價匹配。

現年30歲，在華盛頓州西雅圖出生的左投史奈爾（Blake Ashton Snell），當晚代表教士隊在得寵球場（Petco Park）第12次先發，在4萬3629名球迷捧場之餘，登板後以109球數主投6局，送出8次三振3次四壞球保送，被擊出2支安打沒有責任失分，防禦率4.06，獲得本球季第二勝。

史奈爾自從2016年4月23日在大聯盟亮相以來，4度出賽芝加哥小熊隊；其中在這個例行賽季已經對抗小熊隊兩次。

史奈爾近況轉好，在5月31日出賽邁阿密馬林魚隊時，演出本季第四次優質先發，主投6局三振對方7次沒有責任失分。他在5月6次先發登場，戰績1勝2败有3次無關勝負。

南加州洛杉磯道奇隊的主場目前是MLB最有吸引力的主場，在舉行30場賽事之後，平均每次比賽都有4萬7915名球迷捧場；至於位於南加州聖地牙哥教士隊的主場，也是一處熱鬧的主場。這個例行賽季揭幕後至今31場比賽，累積有121萬7923人次到場參觀，平均每場捧場人數達到3萬9287人次。

加州 聖地牙哥 南加

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