場邊人語／藍鳥強擊 光芒不及

在美國職棒大聯盟（MLB）美聯東區小組排行首位，主場優勢明顯的坦帕灣光芒隊，5月23日晚間在佛羅里達州 聖彼德堡主場，在1萬1906名球迷觀看之下，令人驚訝的以1：20慘敗給到訪的加拿大 多倫多藍鳥隊，苦吞本季第15場敗仗。

藍鳥隊因此終止五連敗，並且獲得本季第23場勝利，戰績和波士頓 紅襪隊相同，在美聯東區小組暫時墊底。

單場比賽得到20分，是大聯盟本季最高得分記錄。

光芒隊在例行賽季出賽50場，主場27次，其中獲勝22次，創下1901年來最佳紀錄。

大聯盟的球隊最近一次在主場開季出賽26場留下22勝4敗戰果，是1979年度的加拿大蒙特利爾博覽會隊。

藍鳥隊這場比賽先攻，12名打者人人都擊出安打；第一局上就依靠第三棒指定打擊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Ramos Jr.）先馳得點，全場九局中有六局得分，單局最多攻下9分，總共擊出27支安打，包括4支全壘打。

2022年7月22日晚間，在客場出戰波士頓紅襪隊時，藍鳥隊以28：5狂勝，全場擊出29支安打，單局最多攻下11分。

小葛雷諾23日當晚揮出本季第八支全壘打，也是職業生涯第4支滿壘全壘打。他最近一次完成滿壘全壘打，是2021年4月27日晚間於主場對抗華盛頓國民隊時。