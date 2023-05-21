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場邊人語／單場九轟 現場熱哄

彭廣揚
紅雀捕手康德拉斯單場轟出兩發全壘打。（美聯社）
紅雀捕手康德拉斯單場轟出兩發全壘打。（美聯社）

在美國職棒大聯盟（MLB) 國家聯會中區小組墊底的聖路易紅雀隊，18日晚間在主場迎戰在國家聯會西區小組領先的洛杉磯道奇隊；地主球隊共揮岀12支安打，包括7次全壘打，成功地突破道奇隊26歲先發左投手烏力亞斯（Julio Urias）的五指關，以16：8輕取對手。

紅雀隊在比賽第三局下，由第三棒、第五棒、第六棒和第七棒各揮岀全壘打；造成烏力亞斯創寫道奇隊投手一場比賽單局挨轟四彈的紀錄。

紅雀隊最近一次單場擊出7支全壘打，是於1996年7月12日在伊利諾州芝加哥客場，出戰小熊隊時。紅雀隊最近一次在主單場擊出7支全壘打，是於1940年5月7日日出戰布魯克林道奇隊（洛杉磯道奇隊的前身）時。

紅雀隊31歲的捕手康德拉斯（Willson Contreras），在這場比賽的第三局下揮出中外野方向434英呎遠的三分全壘打；他於第八局下再度揮岀中外野方向404英呎遠的三分全壘打。這是他在大聯盟職棒生涯，第13次單場多次揮出全壘打。

康德拉斯於是成為紅雀隊史頁之中，第二位捕手單場擊出兩支全壘打和得到6分。紅雀隊最近一次出現這種盛況，是於1980年9月25日。

道奇隊在第六局上和第七局上，分別揮出中外野方向四分全壘打和右外野方向陽春全壘打。道奇隊和紅雀隊在同場賽事之中共擊出9支全壘打，創寫紅雀隊主場 - 位於密蘇里州的布許球場（Busch Stadium III）整場比賽累積全壘打次數紀錄。

2016年7月15日，紅雀隊曾經在主場出賽辛辛那提紅人隊時，雙方共擊出7支全壘打。

道奇 洛杉磯 密蘇里州

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