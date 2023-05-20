場邊人語／飯碗難端 家事難斷

對於美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）所屬球隊的總教練來說，他們統帥球隊能夠贏得年度總冠軍榮銜固然重要，但是如何可以每季持續站穩腳步端好飯碗，更是足夠惹人嘀咕的話題。

大聯盟總教練原來論資排輩的傳統，最近十年受到市場現實的衝擊，逐漸嚴厲地挑戰「年齡累積經驗」的勝利方程式，代而傾向本諸「求球星同意，重球隊同行」處理之道。

球隊因為追求球星合意，於是一再助長拉幫結派的惡勢；而且團隊只是著眼短期獲利，所以抹殺整體人力資源的儲備和培育。

換句話說，在「獨行俠」、「雙劍客」、「三巨頭」、「五虎將」逐步成為賽事敘述主線之後，球隊的總教練早就淪於配角地位。

大聯盟的年度總冠軍決賽還未開始，球迷已經注意到，在下個例行賽季展開時，30支球隊至少有13支球隊的總教練年資不滿一年。

目前正在進行中的大聯盟東區和西區冠軍賽，與賽的四支球隊之中，邁阿密熱火隊和丹佛金塊隊的總教練都已和球隊共處過八年，而波士頓塞爾蒂克隊和洛杉磯 湖人隊的總教練則都是新鮮人。

在大聯盟季後賽 第二輪結束之後，密爾瓦基公鹿隊、鳳凰城太陽隊、費城 七六人隊、多倫多暴龍隊的總教練，都遭到被炒魷魚的命運。

公鹿隊在例行賽季的戰績58勝24敗，費城七六人隊戰績54勝28負，暴龍隊戰績41勝41敗，太陽隊戰績45勝37負。

這些球隊的總教練，並非沒有帶領球隊在年度總冠軍決賽勝岀過，而是近期在敏感時刻，沒有能夠貫徹球隊必勝的指令。

新球季新氣象，究竟氣象能夠如何？