場邊人語／經典棒球 矢志追求

他，是開路先鋒，也是中流砥柱，更是反攻號手，以及終結關鍵。

3月21日閉幕的第五屆世界棒球經典賽 ，日本 隊在睽違14年之後，再度登上冠軍寶座，而且陣營中的「二刀流」大谷翔平 （Shohei Ohtani）更榮獲本屆大賽「最有價值球員」榮銜。

本屆經典賽，日本隊自始至終全勝而歸，一直是各地球迷關心的重點，而且大谷翔平始終都是太平洋兩岸球迷、球評、球場、球賽現場觀賞和話題討論的焦點。

這一屆經典比賽的冠、亞軍總決賽，似乎是專門為28歲、擔任第三棒指定打擊的大谷翔平所撰寫的歡喜劇本，通篇故事線自然親切，場景兼顧跨國色彩，情節有低潮的時候，然而更有痛快拍案叫絕之處。

大谷翔平在總決賽第九局上扮演「終結者」守護角色，如願地首次面對自己在美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊的隊友楚奧特（Michael Nelson Trout），並且讓楚奧特揮空，演出再見三振，成就日本隊以3比2在美國客場險勝地主隊。

大谷翔平個人旺盛的決心和信心，一路帶動整個日本隊發揮實力和表現定力，因此成為參賽20支球隊「經典」所在。