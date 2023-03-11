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場邊人語／飛扣高手 刑事伺候

彭廣揚

現年53歲，已經從美加地區男子籃球大聯盟（NBA）退役的大前鋒坎普（Shawn Travis Kemp Sr.），由於涉及一宗駕車槍擊案件，3月8日下午在華盛頓州被捕。

就在3月3號，科羅拉多州的警方，曾對現年23歲、代表曼菲斯灰熊隊的組織後衛莫蘭（Temetrius Jamel "Ja" Morant）進行刑事調查，但是並沒有指控任何罪名。

美國各個職業運動組織，針對美式足球或者籃球、棒球的運動員，不論是在賽季進行期間或者是休季期間，如果涉及槍枝等暴力案件，除了即時掌握調查和檢控進度之外，通常還會啟動獨立性質的調查，並且做出相關的風紀處分。

坎普是在一宗槍擊案件發生後四小時左右拘捕到案。

坎普身高6呎10吋，來自印地安納州，1989年6月27日由西雅圖超音速隊在第1輪第17順位圈選，同年11月3日在大聯盟亮相。他雖然沒有經過大學頂級聯賽的磨練，然而轉進職業天地，很快的就以飛身灌籃（High-flying Dunks）成為球迷寵兒。

他曾經代表4支球隊參加過1051場比賽，場均得到14.6分和8.4個籃板球；6次當選全明星，1次在例行賽季82場賽事先發和全勤，但是從來沒有贏得年度總冠軍。

坎普曾經率領西雅圖超音速隊晉級季後賽的總決賽，遭遇以「空中飛人」喬丹（Michael Jeffrey Jordan）領軍的芝加哥公牛隊，結果在6場系列賽之中，只拿下2場勝利。

槍擊 西雅圖 喬丹

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