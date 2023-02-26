邊人語／球星安在 巨人憂哉

他於2022年12月23日以自由球員身分和美國職棒大聯盟（MLB ）國聯西區小組的舊金山巨人隊，簽下為期2年總價3600萬元的合約；這個球季是他拿出看家本領的時刻，也可以在第一年結束就選擇跳脫協定。

他就是在3月1日歡慶30歲生日的外野手康佛托（Michael Thomas Conforto）。

康佛托於2015年7月24日起在大聯盟亮相，原來效力於MLB國聯東區小組的紐約大都會 隊，從2017年球季到2020年球季，代表大都會隊出賽467次擊出過97支全壘打，打擊三圍.265 /.369 / .495表現搶眼，可惜隨後受到肩部手術影響終於導致無法參戰。

康佛托在簽訂新約之前，大都會隊、德州遊騎兵隊、多倫多藍鳥隊、西雅圖水手隊、邁阿密馬林魚隊、芝加哥小熊隊、科羅拉多洛磯隊和休士頓太空人 隊，曾經不約而同地看中他的打擊表現，以及有效防守外野的能力。

右投左打的康佛托，將和現年32歲的漢尼格（Mitchell Evan Haniger），以及現年也是32歲的雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski），共同負擔外野防務。

巨人隊在2022年的主場賽事累積吸引248萬2686人次，場均人數3萬650人；2022年5月9日晚間在主場迎戰洛磯隊時，只有2萬39名球迷進場，上座率48%。但巨人隊最近一次在2014年榮獲MLB年度總冠軍時，例行賽季於主場出賽累積吸引336萬8697人次，場均人數4萬1589人。

康佛托是否全部康復歸來，關係著廣大球迷對於一 名球星的渴望，更牽動著票房和計分板上的敏感反應。