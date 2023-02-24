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場邊人語／三月來瘋 開始起風

彭廣揚

美國大學男籃頂級聯賽各個聯會的例行賽和季後賽即將結束，全國單淘汰制年度總冠軍爭奪大賽隨即登場。

美國大學校際運動總會（NCAA）男籃大賽甄選委員會於2月18日預告今年度「三月瘋」4個區域16支提前領跑球隊名單。

來自阿拉巴馬州的阿拉巴馬大學、德州休士頓大學，印地安納州普度大學、以及坎薩斯大學，可望分別成為西區、中西區、南區和東區第1種子球隊。阿拉巴馬大學當天以108比59狂掃喬治亞大學，目前以23勝4敗的戰績成為全國第1種子。

其他名列16名種子的球隊為：德州大學、肯塔基大學、亞里桑納大學、德州貝勒大學、洛杉磯加州大學、田納西大學、維吉尼亞大學、愛阿華州立大學、坎薩斯州立大學、印第安納大學、威斯康辛州密爾瓦基的馬奎特（Marqyette）大學、岡薩加大學和俄亥俄州辛辛那提的哈維爾（Xavier）大學。

美國大學的校際男子籃球年度總決賽各個階段，經常有出人意料之外的「侏儒勝巨人」的對抗局面，然而最近10年之中，總冠軍榮銜多數還是由提前在區域領跑的球隊出線。

譬如2017年賽前預測的4支種子球隊是維拉諾瓦大學、坎薩斯大學、貝勒大學和岡薩加大學；大賽真正的4支區域種子隊是維拉諾瓦大學、坎薩斯大學、岡薩加大學和北卡羅來納大學，最後由北卡萊納大學稱王。

2019年的賽前預測的4支種子球隊是杜克大學、維吉尼亞大學、田納西大學和岡薩加大學；大賽真正的4支區域種子是杜克大學、維吉尼亞大學、岡薩加大學和北卡羅萊納大學，最後是由維吉尼亞大學奪標。

2020年由於疫情影響，大賽停辦。

2021年的賽前預測的4支種子球隊是貝勒大學、密西根大學、俄亥俄州立大學和岡薩加大學；大賽真正的4支區域種子隊是岡薩加大學、貝勒大學、密西根大學和伊利諾大學，最後是由貝勒大學奪標。

2022年的賽前預測的4支種子球隊是岡薩加大學、坎薩斯大學、亞里桑納大學和奧本大學；大賽真正的4支區域種子隊來自岡薩加大學、貝勒大學、坎薩斯大學和奧本大學，最後是由坎薩斯大學擊敗北卡羅來納大學奪標。

維吉尼亞 北卡 俄亥俄州

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