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場邊人語／小馬攬才 期盼新菜

彭廣揚

這些日子以來，美國職業美式足球大聯盟（NFL）印地安那亞波里斯小馬隊慎思兩個問題：來季誰來發令？需不需要圈選一名年輕的四分衛？

2月14日小馬隊點名費城老鷹隊攻擊端教練、現年37歲的史坦肯（Shane Steichen）出任小馬隊總教練。

史坦肯生於加州首府沙加緬度，是拉斯維加斯內華達州大學校友，也是該校美式足球校隊歷年來傳球表現搶眼的球員；他在大學就讀4個球季期間，累積傳球465次有244次成功，成功率52.5%，有22次傳接達陣，累積推進2755碼，有20次遭到攔截，自己127次持球衝鋒過累進399碼5次衝鋒達陣。

他是攜帶著一份亮麗的成績單參加小馬隊總教練甄選。

費城老鷹隊現年24歲、身高6呎1吋四分衛赫茲（Jalen Alexander Hurts）在史坦肯指導之下，這個例行賽季出戰15場累積傳球1040次有648次成功，成功率62.3%，有22次傳接達陣，累積推進3701碼，最遠傳接距離68碼，6次遭到攔截有38次遭到擒殺損失231碼，自己165次持球衝鋒過累進760碼13次衝鋒達陣；是大聯盟所有四分衛之中，衝鋒得分次數次多者。

老鷹隊在這個球季場均得到28.1分，場均推進389.1碼，場均有22.6次拿下第一當（Down），平均每次傳球7.7碼，這些技術統計項目都名列大聯盟第3。

此外，老鷹隊25歲的跑鋒桑德斯（Miles Adam Sanders）、25歲的外接球員布朗（Arthur Juan Brown Sr.）和另外一名24歲的外接球員史密斯（DeVonta Smith），都是由於史坦肯布置有利發揮。桑德斯累積有1269碼衝鋒收穫，布朗累積傳接距離有1496碼，史密斯累積傳接距離也有1161碼。

小馬隊在做出換帥的決定時，特別注意到史坦肯在過去9年之間先後指導過三位優異的四分衛，包括赫茲、赫伯特（Justin Patrick Herbert）和瑞佛斯（Philip Michael Rivers）。

小馬隊的企圖心強，想要透過年度選秀選定一名年輕的當家四分衛延續榮光，這個答案其實就在新紮教頭。

費城 足球 桑德斯

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